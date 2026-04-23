南加逾半城市 房東降租搶客 華人聚集區同步下調

新屋投放市場，也使得南加租屋市場競爭進一步加大。（記者楊青/攝影）

南加州 住房壓力長期居高不下，不過最新數據顯示，租屋市場近期出現鬆動跡象。房東為留住與吸引租客 ，主動調整價格；過去一年整體房租下調的城市超過一半，租客負擔略有緩解，華人聚集地區租金 同步下調。

根據租屋平台Apartment List 3月研究的南加53個城市後報告，33個城市租金較去年同期下滑，占比達62%。整體而言，區域租金中位數下降0.6%，一房單位平均約為1940美元，兩房約2357美元。

進一步比較顯示，房租下跌城市的跌幅中位數為1.5%，一房租金約1821美元、兩房2288美元；而房租上漲的20個城市，漲幅中位數為1%，一房2171美元、兩房2587美元。整體來看，租金下滑市場的一房租金約便宜16%，兩房便宜約12%，顯示經濟壓力對收入較低族群影響更為明顯。

分析指出，就業市場成長緩慢、通膨侵蝕薪資，加上加薪幅度趨緩，租客承擔能力下降；同時，新建公寓供應增加，迫使房東在租金上做出讓步，以維持出租率。

與其他地區相比，橙縣房租仍相對強勢。15個城市中僅四個出現下跌，占比27%，整體租金反而微升0.6%，一房租金2322美元，兩房2679美元，為南加州最昂貴市場之一。

相較之下，洛杉磯縣房租普遍走低，13個城市中有11個下跌，占比高達85%，租金中位數下降1.6%，一房1832美元、兩房2403美元。其他地區如范杜拉縣、內陸帝國和聖地牙哥縣也有六至八成城市租金下滑。

以城市看，跌幅最大的是聖塔蒙尼卡，年減8.1%；其次為格蘭岱降4.7%、棕櫚沙漠(Palm Desert)4.6%。巴沙迪那、洛杉磯市和蒙羅維亞跌幅在2%至3%不等。

租金上漲城市，則多集中在橙縣地區，其中新港灘漲幅最高，達5.6%，其次為亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）4.6%及米慎維埃市（Mission Viejo）也漲價不少。

華人聚居的聖蓋博谷地區，也出現與整體市場一致的租金鬆動趨勢。雖然亞凱迪亞、阿罕布拉、蒙特利公園市、聖蓋博、核桃市和鑽石吧等城市未在本次報告中逐一列出，但從已公布的巴沙迪那和蒙羅維亞年減2.6%和2.3%看，整個聖蓋博谷區域租金正面臨下行壓力。

房地產業者指出，聖蓋博谷租屋市場過去幾年受惠於學區需求與華人新移民支撐，租金相對抗跌，但近期受到就業市場轉弱與生活成本上升影響，部分租客轉向價格較低區域，或延後搬遷計畫，導致房東需透過調整租金或提供優惠來留住租客。

此外，內陸地區租金較低，也分流部分預算有限的租屋族，使聖蓋博谷部分城市的租屋需求略為降溫。市場人士認為，未來幾個月若新增供給持續釋出，該區租金仍可能維持溫和調整走勢。

整體而言，南加州租屋市場正出現分化現象：高價區仍具支撐力，而中低價市場則因經濟壓力與供給增加而轉弱。對租客而言，短期內或可望在部分城市獲得更多議價空間，但長期住房負擔問題仍未根本改善。