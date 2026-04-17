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「高額影響費」讓夢想家園破滅 內陸居民無奈放棄建房

記者啟鉻／河濱報導
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南加居民希望打造夢想家園，然而美好願望因高額影響費（Impact Fee）而破滅...
南加居民希望打造夢想家園，然而美好願望因高額影響費（Impact Fee）而破滅。建商與及住房專家指出，州府須整合目前零散的影響費制度，並提高透明度。示意圖。（示意圖取自unsplash）

橙縣紀事報報導，南加州內陸維爾多瑪市（Wildomar）一位居民，希望打造一棟夢想家園。令他意外的是，美好願望因高額影響費（Impact Fee）而破滅。建商與住房專家指出，州府須整合目前零散的影響費制度，並提高透明度。

居民桑切斯（Francisco Sanchez）計畫在一塊兩英畝地塊上建一棟現代地中海風格住宅，可遠眺聖塔安那山脈（Santa Ana Mountains）美景。然而，因各項開發費用迅速吞噬了他的預算，最終他不得不放棄這個計畫。

桑切斯從事商業地產顧問工作，同時也是服役長達20年的海軍陸戰隊退伍軍人。他申請了美國退伍軍人事務部（VA）建築貸款，用於支付全部建造成本。建築土地在一條已有完整公共設施住宅街道上，周邊社區早已接通自來水、電力與天然氣。

他設定的房建總預算為95萬美元，計畫透過出售自住房來取得資金，再加上多年積蓄，用於購買這塊接近20萬美元的土地。然而，他卻遇上加州蓋房的一大障礙，超過13萬美元的各項開發費用。這些費用稱為「影響費」。

他說：「加州領導層常強調增加住房供應和可負擔性，但地方層級的費用結構，可能成為重大障礙，不僅對像我這樣的購房者，對小型建商和希望留在社區的家庭也是如此。」

所謂「影響費」是由城市、區域或州政府向新建開發項目收取的一種費用，用於興建或擴充基礎設施。這些費用的金額，通常是根據該開發案預計對公共資源與服務所帶來的影響程度來計算。

柏克萊加大住房創新中心執行主任麥特卡夫（Ben Metcalf）指出，理論上，只要這些費用能為房產帶來某種回饋，就會形成「至少在理論上的上限」，限制費用不至於過高。但在實務上，各地對此的解釋空間極大，導致標準不一、彈性過高。

維爾多瑪市在過去10年間，住宅開發影響費收入約1240萬美元，這些費用同樣適用於房地產開發商和當地居民。

加州建築業協會（California Building Industry Association）總裁兼執行長頓莫伊（Dan Dunmoyer）的組織，2026年正遊說立法者，推動降低影響費並立法。

橙縣 加州 貸款

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