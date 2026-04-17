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鄰近捷運站 康柯德在海岸巡防隊基地舊址建940戶住宅

編譯組／綜合報導
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開發商計畫在位於哈萊阿卡拉街3295號（3295 Haleakala St.），打造940戶住宅。該選址地理位置優越，距離北康柯德BART車站僅2哩。（Google Map）

舊金山紀事報報導，拉斯維加斯開發商近日提議，計畫在東灣大型郊區城市康柯德（Concord）的一處前美國海岸巡防隊基地興建超過900棟住宅。對於長期在大型住房計畫中掙扎、難以取得進展的康柯德市而言，此舉被視為一項重大進展。

開發商哈達德（Eddie Haddad）與馬盧夫（Georges Maalouf）計畫在位於哈萊阿卡拉街3295號（3295 Haleakala St.）、占地59英畝的土地上，打造940戶住宅。計畫內容包括403棟聯排別墅、409棟獨立房、56棟附屬住宅單元以及72戶平價住宅。該選址地理位置優越，距離北康柯德BART車站僅2哩。

此開發提案正逢康柯德市為了因應加州政府的住房指令，於近期通過了重大分區法規修訂。康柯德市議會日前通過新令，允許在部分單一家庭住宅區與商業廊道進行更高密度的開發，預計全市可因此增加約1000戶新住宅。

康柯德市長中村（Laura Nakamura）聲明，此舉是「康柯德致力於擴展社區住房機會的一個重要里程碑」。

不少當地居民對此表示支持。住在新分區預定地附近的居民杜罕（Dewitt Durham）表示，雖然擔心交通問題，但很高興看到城市有所作為。他感慨道：「我在巴洛阿圖長大，但那裡因為長期抵制開發，房價高到我永遠負擔不起。我不希望同樣的事情發生在我女兒身上。」

康柯德市在推動大型住房案上並非一帆風順。最著名的「康柯德海軍武器站」（Concord Naval Weapons Station）開發案占地2225英畝，原計畫興建1萬5000戶住宅、大學校園及辦公空間，但規劃近20年至今依然是一片荒地。該案因開發商撤換及與海軍、政府間的融資談判而停滯不前，即便達成協議，環評與許可流程恐怕仍需數年。

相較之下，前海岸巡防隊基地的開發進度可能較快。開發商在2021年以5900萬美元買下該地，擁有完全的所有權，這與海軍武器站案複雜的產權背景截然不同。

該選區的市議員奧布林格（Carlyn Obringer）表示支持該項目，但強調會監督開發案中的二至三層樓建築是否能與既有社區環境和諧共存。她說：「這塊土地已經閒置了將近五年，很高興看到它在與周邊鄰里協作下，朝著積極的方向推進。」

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