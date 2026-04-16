買來租… 南加內陸零售地產熱絡 多宗700萬-800萬成交

茉莉塔市區的Winchester Square購物中心內兩塊零售地塊，以812萬美元成交。該物業主要租戶包括麥當勞連鎖漢堡餐廳等。（取自谷歌地圖）

據The Press-Enterprise地產新聞報導，南加州 內陸地區商業不動產市場近期持續活躍，位於茉莉塔（Murrieta）與勝利谷（Victorville）的多宗零售物業相繼成交，成交金額介於700萬至800萬美元之間，顯示投資人對穩定租約型零售資產的需求依然強勁。

根據Hanley Investment Group公布的資訊，河濱縣茉莉塔一處位於California Oaks Road與Jackson Avenue交會處的單一租戶零售物業，近期以約690萬美元成交。該物業由兩個獨立地塊組成，租戶分別為洗車公司Quick Quack Car Wash與炸雞快餐連鎖Popeyes。

資料顯示，Quick Quack Car Wash建築面積約4126平方英尺，於2022年落成，簽有20年租約，目前尚餘約17年；Popeyes規劃興建1983平方英尺門店，並已簽訂全新20年租約，工程預計近期動工。值得注意的是，此筆交易於Popeyes尚未開工前即已完成交割。買方為來自加州中央谷地（Central Valley）的投資人，由不動產投資服務公司Matthews Real Estate Investment Services代表。

此外，茉莉塔市區的Winchester Square購物中心內兩塊零售地塊，總面積約1萬7100平方英尺，也以812萬美元成交。該物業建於2004年，占地約2.25英畝，主要租戶包括麥當勞（McDonald's）、房地產投資公司Berkshire Hathaway、美髮沙龍Heavenly Hair、健康飲品店The Liquid Leaf、連鎖健身俱樂部Club Pilates、夏威夷風味快餐連鎖店Ohana Hawaiian Grill以及知名冰淇淋連鎖品牌Baskin-Robbins。買方為來自密蘇里州聖路易的投資人。

在高地沙漠地區，聖伯納汀諾縣勝利谷的Victor Town Center三租戶零售物業也以700萬美元成交。租戶包括家居用品連鎖品牌dd's Discounts（隸屬Ross Stores）、美國退伍軍人事務部門診診所以及擁有16個充電樁的特斯拉超級充電站。

此次交易由Hanley Investment Group與Progressive Real Estate Partners共同促成，賣方為洛杉磯 投資開發公司PacWest Management Inc.，買方則為同樣來自洛杉磯的全現金投資人。物業位於14598 7th Street，建築面積約4萬7650平方英尺，占地5.32英畝。

業界人士指出，長期租約與穩定租戶結構，仍是吸引投資人的關鍵因素。此次交易中，退伍軍人事務部提前續約20年，以及知名家居用品折扣零售連鎖店dd's Discounts行使續租選項，均凸顯該類零售資產在當前市場環境下的抗風險能力與收益穩定性。

整體而言，在利率維持高檔的背景下，南加 州內陸城市擁有長期租約與優質租戶的零售物業，仍持續受到投資人的青睞。