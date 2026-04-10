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舊金山內列治文區1住宅 加價200萬售出

編譯組／綜合報導
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舊金山第12大道659號的單戶住宅以總價495萬美元成交，較原開價高出200萬美...
舊金山第12大道659號的單戶住宅以總價495萬美元成交，較原開價高出200萬美元。（谷歌地圖）

KTVU Fox 2報導，即使在房價屢創新高的灣區，這樣的成交價依舊令人咋舌。舊金山內列治文區上周出現一宗驚人的交易：一棟開價295萬美元的物件，最終竟以加價200萬美元、總價495萬美元成交。

這棟位於第12大道659號（659 12th Avenue）的單戶住宅，擁有四房2.5衛，是一棟於2011年翻修過的愛德華式建築。資深豪宅經紀人克萊恩（Tal Klein）指出，最終成交價比原掛牌價高出了68%。

克萊恩接受KTVU採訪時表示沒想到買家為了搬進去願意花這麼多錢。雖然舊金山在房源極度稀缺的情況下，「溢價成交」已是常態，但她坦言這宗交易確實「非常罕見且獨特」。

克萊恩分析，該物業具備多項「高需求元素」，包括：

•格局與空間：設有家庭室的開放式平面設計、雙車位車庫。

•獨特性：擁有在舊金山極為罕見的「平坦地面出入庭院（level walk-out yard）」。

•生活機能：鄰近金門公園，結合了自然的寧靜與市區的便利，對買家具備極大的「生活風格吸引力」。

克萊恩透露，當初定價時故意採取「易入手」策略以引發競爭。她原本預估售價約落在350萬至390萬美元之間。

這場競標大戰最終吸引了18組買家出價，其中前八名競爭者全數提出全現金交易，部分買家甚至表示不需要等待房屋估價，只想把它當作「終身住宅（forever home）」。

這棟房子掛牌僅短短六天便宣告售出。

根據加州房仲協會（CAR）數據，舊金山單戶住宅的中位數價格在過去一年大幅跳升。上個月，舊金山的中位數房價年增率高達23.5%，突破197萬美元。

儘管中東局勢（如伊朗戰爭疑慮）與總體經濟不穩可能對短期市場造成干擾，但隨著春季購屋旺季到來，房價預計將持續攀升。

雖然溢價驚人，但克萊恩強調，若以每平方呎約1800美元的單價來看，考慮到該屋已完成高品質翻修，其價格在同區仍具競爭力。

克萊恩認為，此次瘋狂搶標象徵著舊金山的經濟正在復甦：「不管是帶孩子的家庭，還是回流城市的退休族，或是疫情期間離開現在想回來的人，各類買家都回來了。大家都在搶房，但市場上根本沒有足夠的物件可供交易。」

加州 房價 舊金山

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