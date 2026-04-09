新港灘地標豪宅再上市 掛牌6200萬元有望刷新紀錄

南加橙縣新港灘市位於Newport Coast的一處豪宅，曾被稱為「Chateau Dubrow」，目前以6200萬美元掛牌出售。豪宅鳥瞰圖。（取自Google Earth）

南加州橙縣 新港灘市一處地標級豪宅「Chateau Dubrow」，近日以6200萬美元重新掛牌，引發市場關注。若最終成交價格接近要價，將有望超越2026年1月同區一筆4360萬美元的成交紀錄，刷新當地豪宅市場新高。市場亦傳出該物業可能與中國富豪徐航夫婦有關，但目前尚未獲得官方證實。

據橙縣紀事報報導，這棟豪宅室內面積達2萬133平方英尺，規畫7間臥室與13間浴室，由知名好萊塢 夫婦、電視人物Heather Dubrow與整形外科醫師Terry Dubrow於2014年出資建造，過程曾在真人秀節目「The Real Housewives of Orange County」中曝光，使該建築聲名大噪。

豪宅坐落於水晶灣（Crystal Cove）守衛嚴密的封閉式社區內，占地近四分之三英畝，位靜謐的袋狀路（cul-de-sac），兼具隱私與開闊視野。穿越標誌性的玻璃穹頂入口，映入眼簾的是挑高門廳與宏偉空間動線，並延伸至配備雙中島的頂級廚房，與寬敞的家庭起居區無縫銜接。

整面落地玻璃門將壯麗海景盡收眼底，可遠眺卡塔利娜島（Catalina Island）及新港海灣（Newport Harbor），景觀條件極為稀有。戶外空間同樣精心設計，無邊際泳池俯瞰海岸線，搭配火焰景觀與專業級戶外廚房，適合大型宴客與休閒娛樂。

室內配置延續奢華風格，餐廳設有恆溫酒牆彰顯收藏品味；主臥套房則擁有雙浴室、私人沙龍與超大型更衣室，規格媲美頂級五星級飯店。此外，豪宅還配備兩間行政辦公室、全玻璃牆健身房、發光縞瑪瑙（onyx）吧台，以及可容納21人的專業級家庭影院。車道通往地下展示型車庫，可停放多達10輛汽車，滿足高端藏車需求。

儘管「Chateau Dubrow」因Dubrow夫婦而聞名，但兩人早已退出持有。根據PropertyShark資料顯示，該物業2022年10月以5500萬美元場外交易售予US No.8 LLC，當時創下橙縣年度最高住宅成交紀錄。市場人士分析，若此次能以接近6200萬美元成交，將進一步改寫橙縣豪宅價格天花板。

公開文件顯示，Kiz Design Studio為US No.8 LLC的管理方。「Robb Report」則曾將該公司與徐航之妻顧芳（Gu Fang，音譯）聯繫，但相關說法未獲官方證實。徐航為醫療設備製造商Mindray Medical的聯合創辦人。

值得一提的是，這棟豪宅曾捲入一場戲劇性的產權爭議。2024年2月，比佛利山居民Nicholas White與其妻Mirga提起訴訟，聲稱擁有該物業所有權，並對洛杉磯知名豪宅Spelling Manor提出類似主張，使案件備受關注。

Nicholas White更聲稱，聯邦政府曾向其支付278億美元和解金，但遭前律師盜取，並被用於透過空殼公司購入該豪宅。然而法院最終全面駁回相關說法，並形容其為「離奇幻想」。至2025年初，法律障礙正式排除，橙縣高等法院裁定US No.8 LLC自2022年10月20日起即為該房產唯一且合法所有人，為豪宅重新上市掃清障礙。