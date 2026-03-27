創意佳 銀木社區獲總體規畫社區大獎

銀木社區受到赫斯佩里亞(Hesperia)市議會表彰。(取自市議會官網)

加州內陸赫斯佩里亞（Hesperia）、占地9366英畝的總體規畫銀木社區（Silverwood），日前獲得SoCal MAME Awards的「2025年度總體規畫社區」（Masterplan Community of the Year）殊榮。該獎項主要表彰南加州住宅建築產業在創新、創意與卓越表現方面的傑出成就。

該地屬聖伯納汀諾縣，銀木社區由開發商DMB Development打造，不僅是一項大型住宅計畫，更以善意文化為核心理念。購屋者在簽署社區協會文件時，會收到一件「善意承諾書」，鼓勵鄰里互助與合作。當地學校、執法機構、消防單位、公園與休閒部門、市府機構及宗教團體也共同參與，推動建立友善互信的社區環境。

在產品規畫方面，銀木提供適合首次購屋族與換屋族的住宅，房價自40萬美元區間起。社區規畫25種戶型，設計強調多樣街景與生活機能，包括RV停車空間、後院獨立小屋（casita）、多代同堂格局、前廊設計及鮮明外觀配色。

整體社區以加州小鎮風格為藍本，強調步行友善與戶外生活空間。規畫內容包括59哩的無車步道、107哩的林蔭通道與步道系統，以及387英畝公園綠地。隨著未來數年持續擴展，該計畫已獲准興建超過1萬5000戶住宅、70萬平方呎零售與商業空間，以及4900英畝開放空間，並預計在25年內投入超過16億美元，用於提升區域基礎建設與公共服務。

目前社區已設立首座消防站，未來將興建公立學校、中心廣場及更多商業設施。

銀木社區位於海拔約3200呎處，鄰近湖泊Silverwood Lake與健行步道Pacific Crest Trail，距離箭頭湖（Lake Arrowhead）與大熊地區（Big Bear ）亦在車程範圍內。

目前由五家建商打造的21間樣品屋已開放參觀，並提供少量可立即入住住宅。更多資訊可參閱官方網站：http://www.silverwoodcalifornia.com

本屆獎項評選共吸引近300件參賽作品，表彰南加州住宅建築產業在創新、創意與卓越表現方面的傑出成就。同時社區總經理John Ohanian同時獲頒「年度產業領袖」（Industry Leader of the Year）獎。