聖地牙哥市北公園附近擬建7層公寓大樓 規畫92住宅單位

新住宅建築有7層樓高，共92個住宅單位。（聖地牙哥市府網站）

據聖地牙哥聯合論壇報報導，聖地牙哥市區北公園（North Park）核心商業區一項住宅開發計畫正在推進，等待市都市計畫委員會最終決定。開發商計畫在繁忙路段、靠近公園標誌（North Park Sign）的地點，興建一棟7層樓高、共92個單位的公寓大樓，而具體位置就在知名演出場地The Observatory North Park的對面。

根據規畫，開發商計畫拆除現有的兩層樓建築主體，但保留歷史立面（facade），並在其後方興建新的公寓塔樓。該建築地址為2906 University Ave.，靠近大學路與30街交會處，周邊聚集眾多酒吧、餐廳及特色商店，是北公園最熱鬧的街區之一。

整個開發案共規畫92個住宅單位，其中16個為補貼性可負擔住房，其餘76個為市場價格公寓。項目還包括一層地下停車場，提供23個車位，以及約4900平方英尺的地面商業空間。設計圖顯示，建築前兩層將恢復為1929年的歷史外觀，西側與南側立面也將保留修復。此外，由於該項目包含可負擔住宅並位於公共交通走廊附近，開發商可能獲得城市密度獎勵或稅務優惠。該地點鄰近多個公車站，並靠近30街的受保護自行車道。

現有建築建於1929年，最初是為Mudd Company百貨公司所建。當時The San Diego Evening Tribune報導稱，該公司在北公園開設分店是一場「賭注」，因為當時距離市中心主要購物區仍相當遙遠。這家百貨店當時販售鞋類、服裝、日用品及家具。報導中還提到，這棟白色灰泥建築結構相當堅固，未來甚至可以在其上再加建5層樓。

然而，這家百貨公司在大蕭條期間經營不善，大約五年後便結束營業。該建築先後被綜合商品商店和多家家電商店使用數十年。到1960年代末期，建築用途開始多元化，包括禮服店Babs Bridals&Formals曾進駐這裡，當時一件雞尾酒禮服售價僅10.95美元。

近年來，這棟建築曾是多家餐飲與零售商家的所在地，包括餐廳Tamarindo和在疫情前營運的Swami's、服飾店RAE Boutique、咖啡店Claire de Lune Coffee Shop、音樂商店Off the Record，以及慈善機構The Salvation Army的二手商店。

目前建築外觀被漆成藍綠與粉紅色，但整體狀況已顯老舊。牆面佈滿塗鴉與貼紙，窗戶積滿灰塵，上面有人留下各種字跡。門口的舊木桌因長年風吹日曬而風化破裂，標示建築歷史地位的一塊水泥牌也因長期踩踏而部分字跡難以辨認。

雖然該計畫可能引發部分歷史保存人士對建築改造的疑慮，或引起停車空間不足的討論，但現場受訪民眾普遍未表示反對。23歲、來自National City的Lyric DeBose表示，這棟建築已經相當破舊，興建公寓是合理利用土地的方式。