聖馬刁Safeway超市 將改建住商混合大樓

聖馬刁南國王大道1655號新建案效果圖。(Align Real Estate)

舊金山 紀事報報導，位於聖馬刁（San Mateo）國王大道（El Camino Real）上的一間Safeway超市即將迎來華麗轉身。舊金山開發商Align Real Estate近期遞交申請，計畫將這座低矮的零售建築改建為一座高密度住宅綜合體。

這項開發案位於南國王大道1655號，占地近3英畝，鄰近Hayward Park火車站。開發商計畫拆除現有的超市建築，原地興建一座7層樓高的住商混合大樓。新建築底部將包含一間規模更大的現代化Safeway超市，上方則配置396套住宅單位。

計畫亮點包括：

•平價住宅：預計提供約55套限價所得住房。

•停車配套：為住戶與購物顧客規劃專屬停車位。

•就業保障：Safeway表示，施工期間現有員工將被重新分配至鄰近門市，確保生計不受影響。

Align Real Estate近期積極與Safeway合作，鎖定其利用率較低的土地進行開發。在此之前，舊金山紀事報曾報導該建商計畫將舊金山市內的四間Safeway門市轉化為大型住宅計畫，預計共可產出超過3500套住房。

然而，這類大規模開發在舊金山並非毫無阻力。例如在馬里納區（Marina District）擬建的790戶計畫，就因其建築體量與高度遭到包含市長羅偉（Daniel Lurie）在內的官員及當地居民反對。不過，Align引用了加州SB 330等住房簡化法案，讓地方政府難以依法攔阻這類符合規定的建案。

與舊金山部分鄰里的抵觸情緒不同，聖馬刁市近年來積極推動「交通導向開發」（TOD）。最著名的案例為原賽馬場改建的Bay Meadows綜合開發案，該區已轉型為擁有1100套住房及辦公綠地的成熟社區。

聖馬刁社區開發總監達爾（Zach Dahl）證實，市府已收到申請並正在審查中，待審查完成後將公佈更多細節。

Align的代表巴杜奇（David Balducci）說：「透過改造這塊未充分利用的土地，我們不僅能提供近 400 戶急需的住房，還能為鄰里帶來更大、更現代化的超市，加強居民對新鮮營養食品的獲取能力。」