橙縣房市活躍 住宅推案商業交易齊發

記者啟鉻／橙縣報導
爾灣大公園區域將新建兩個住宅社區。(取自市長Larry Agran臉書)
爾灣大公園區域將新建兩個住宅社區。(取自市長Larry Agran臉書)

橙縣紀事報報導，橙縣房地產市場近期持續活躍，從新建住宅到成熟公寓及辦公園區均有重要交易。住宅建商Trumark Homes近日宣布，將在橙縣兩個社區推出共175戶新住宅，分別位爾灣（Irvine）和米慎維埃和牧場（Rancho Mission Viejo）。目前爾灣項目的樣品屋已動工，預計2026年春季開放參觀。

報導稱，位於爾灣大公園（Great Park）東側的Andara at the Great Park社區，建商將在Luna Park附近興建85戶聯排住宅。三層樓設計的戶型，室內面積介於1815至2408平方英尺，規畫三至四間臥室、二至三間以上浴室，並配備雙車位車庫。部分戶型另提供彈性空間、陽台或多功能房。社區將設有13英畝公園，以及兩座游泳池、匹克球場、籃球場與多處社區交流空間。

在米慎維埃和牧場，建商計畫於2026年稍晚啟動Riend社區Sunflower項目的樣品屋工程，將推出90戶獨棟住宅，共五種戶型，室內面積約1568至2357平方英尺，提供二至四間臥室、二至三間以上浴室與車庫，買家亦可選擇含閣樓或多功能房的設計。

依據規畫，Sunflower住戶可與Rienda其他社區共享Ranch Camp at Rienda的公共設施，包括約2萬平方英尺泳池區、戶外健身中心、四道標準泳道，以及Rienda Plunge休閒設施，內含泳池、水療池、活動室、燒烤區、露台與兒童遊樂區，全年開放使用。

另據消息，位於聖胡安卡畢斯特拉諾（San Juan Capistrano） 的辦公園區Marbella Commerce Center，於1月21日以980萬美元成交。該物業地址為30900–30950 Rancho Viejo Road，買方為一未具名的本地投資者。商業不動產公司CBRE代表未公開身分的賣方完成交易，該公司副董事長Anthony DeLorenzo表示，這筆交易反映南加高端且供給受限市場中，優質辦公資產依然具有吸引力。

Marbella Commerce Center建於2001年，基地面積約2.42英畝，其上的兩棟建築合計約5萬813平方英尺。交易完成時，園區幾乎滿租，共有17家租戶進駐。

在住宅公寓市場方面，位於拉哈布拉（La Habra）的The Bungalows on Monte Vista，於2025年底以640萬美元成交，折合每戶約35萬5600美元。該物業位141–247 South Monte Vista St.，由巴沙迪那投資人出售給橙縣買家。公寓建於1964年，總面積約1萬3500平方英尺，占地1.33英畝，18戶中有13戶設有圍欄庭院。每戶獨立計費天然氣與電力，並配備獨立熱水器。社區設施包括兩處洗衣房、18個單車庫與28個開放停車位。

此外，近期拉哈布拉另一公寓Villa Monaco，於1月14日成交，總價580萬美元，折合每戶約29萬2000美元。該物業位950 North Walnut St.，建於1968年，共有20戶，由一個聖地牙哥家庭持有至今。CBRE表示，買方是來自橙縣的投資人。Villa Monaco由三棟兩層建築組成，總出租面積2萬1776平方英尺，戶型包括兩臥室與三臥室，每戶均設有壁爐。住戶可享車棚與開放停車位、社區洗衣設施、壁掛式空調、暖氣及單獨電表，天然氣採集中計量。近期改善工程包括共用露台升級、部分汙水管線更換，提升了整體物業品質。

橙縣拉哈布拉公寓Villa Monaco，於1月14日成交，總價580萬美元。(...
橙縣拉哈布拉公寓Villa Monaco，於1月14日成交，總價580萬美元。(取自谷歌地圖)
San Juan Capistrano的兩棟辦公園區Marbella Comme...
San Juan Capistrano的兩棟辦公園區Marbella Commerce Center，於1月21日以980萬美元成交。(取自谷歌地圖)

橙縣 爾灣 天然氣

