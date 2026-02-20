我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆

編譯組╱綜合報導
今年在舊金山灣區的李維體育場(Levi's Stadium)舉行超級盃。(歐新社)
Realtor.com報導，隨著西雅圖海鷹隊與新英格蘭愛國者隊於日前的第60屆超級盃（Super Bowl LX）展開對決，主辦城市舊金山也向全球展示其在經歷多年經濟與治安挑戰後的重生面貌。

就任僅一年多的舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）自上任以來，致力於清理城市街道，包括拆除遊民帳篷、嚴厲打擊公開吸毒及破壞車窗竊盜案。

根據羅偉政府提供的數據，2025年舊金山整體犯罪率下降30%，市中心區域更下降達40%。其中，暴力犯罪減少22%，車輛竊盜案更降至22年來的最低點。曾讓舊金山淪為「進步派政策失敗」標靶的遊民問題也有所緩解，帳篷數量較2020年高峰期驟減85%；藥物過量致死人數也從2023年的810人降至2025年底的621人。

除了治安改善，矽谷的生成式人工智慧（AI）熱潮正成為舊金山復甦的引擎。房地產經紀人索拉吉（John Solaegui）指出，AI公司的創辦人與員工自去年秋天起開始大舉入市，購入住宅與公寓，顯示出市場信心的回歸。

根據Realtor.com的數據分析，雖然舊金山大都會區的整體房價微幅修正2%，但精華區的表現異常強勁。郵遞區號94105（金融區與SoMa區）平均每平方英尺標價上漲24.9%；郵遞區號94133（北灘、唐人街）典型待售房屋價格從去年的230萬美元飆升至350萬美元，年增率超過50%。

索拉吉觀察到，現在的市場趨勢是「供不應求」，尤其是指標性的高端房產（Trophy properties）經常引發競價大戰。

48歲的羅偉是服飾品牌Levi Strauss的繼承人，他在2024年11月擊敗前任市長布里德（London Breed），靠的就是「回歸基本面」的政見。

他在接受ABC新聞採訪時強調，政府必須專注於公共安全與常識治理：「今天如果你來舊金山犯罪，我們會逮捕並起訴你。如果你來這裡販毒或吸毒，我們同樣會起訴。」

除了宏觀的治安政策，羅偉也著手廢除一些令人困擾的過時法規：

1.車道遮蔽令：過去規定屋主若要在車道停車，必須加裝圍籬擋住鄰居視線，現已廢除。

2.餐廳點蠟燭測試：過去餐廳若想在餐桌使用蠟燭，老闆竟須親自帶著蠟燭到許可證辦公室，當場點燃並揮舞餐巾證明不會起火。這類官僚主義的規定現已成為歷史。

羅偉認為，這些日常生活的微小改變積少成多，正是提升市民生活品質的關鍵。雖然舊金山的復興仍處於早期階段，但藉由超級盃的曝光與AI產業的加持，這座「黃金之城」正試圖扭轉敘事，重拾往日榮光。

世報陪您半世紀

舊金山 羅偉 AI

