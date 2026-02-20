遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆

今年在舊金山灣區的李維體育場(Levi's Stadium)舉行超級盃。(歐新社)

Realtor.com報導，隨著西雅圖海鷹隊與新英格蘭愛國者隊於日前的第60屆超級盃（Super Bowl LX）展開對決，主辦城市舊金山 也向全球展示其在經歷多年經濟與治安挑戰後的重生面貌。

就任僅一年多的舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）自上任以來，致力於清理城市街道，包括拆除遊民帳篷、嚴厲打擊公開吸毒及破壞車窗竊盜案。

根據羅偉政府提供的數據，2025年舊金山整體犯罪率下降30%，市中心區域更下降達40%。其中，暴力犯罪減少22%，車輛竊盜案更降至22年來的最低點。曾讓舊金山淪為「進步派政策失敗」標靶的遊民問題也有所緩解，帳篷數量較2020年高峰期驟減85%；藥物過量致死人數也從2023年的810人降至2025年底的621人。

除了治安改善，矽谷的生成式人工智慧（AI ）熱潮正成為舊金山復甦的引擎。房地產經紀人索拉吉（John Solaegui）指出，AI公司的創辦人與員工自去年秋天起開始大舉入市，購入住宅與公寓，顯示出市場信心的回歸。

根據Realtor.com的數據分析，雖然舊金山大都會區的整體房價微幅修正2%，但精華區的表現異常強勁。郵遞區號94105（金融區與SoMa區）平均每平方英尺標價上漲24.9%；郵遞區號94133（北灘、唐人街）典型待售房屋價格從去年的230萬美元飆升至350萬美元，年增率超過50%。

索拉吉觀察到，現在的市場趨勢是「供不應求」，尤其是指標性的高端房產（Trophy properties）經常引發競價大戰。

48歲的羅偉是服飾品牌Levi Strauss的繼承人，他在2024年11月擊敗前任市長布里德（London Breed），靠的就是「回歸基本面」的政見。

他在接受ABC新聞採訪時強調，政府必須專注於公共安全與常識治理：「今天如果你來舊金山犯罪，我們會逮捕並起訴你。如果你來這裡販毒或吸毒，我們同樣會起訴。」

除了宏觀的治安政策，羅偉也著手廢除一些令人困擾的過時法規：

1.車道遮蔽令：過去規定屋主若要在車道停車，必須加裝圍籬擋住鄰居視線，現已廢除。

2.餐廳點蠟燭測試：過去餐廳若想在餐桌使用蠟燭，老闆竟須親自帶著蠟燭到許可證辦公室，當場點燃並揮舞餐巾證明不會起火。這類官僚主義的規定現已成為歷史。

羅偉認為，這些日常生活的微小改變積少成多，正是提升市民生活品質的關鍵。雖然舊金山的復興仍處於早期階段，但藉由超級盃的曝光與AI產業的加持，這座「黃金之城」正試圖扭轉敘事，重拾往日榮光。