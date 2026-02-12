現金流穩定 從佛州轉進賭城房市 投資受關注

近年已有部分原本關注佛羅里達州地產的投資人，轉而評估拉斯維加斯市場。（本報檔案照片）

在高利率環境尚未完全明朗、房屋保險 與氣候風險逐漸成為全美住宅投資關鍵變數的情況下，不少投資人開始重新思考房地產 布局方向。長期深耕拉斯維加斯市場的房地產專業人士Ramon Wu表示，近年已有部分原本關注佛州 的投資人，轉而評估拉斯維加斯市場，重點在現金流的穩定性與整體持有風險是否可控。

佛州因颶風與洪水風險高，房屋保險費用長期居高不下，且仍有上升壓力。保險支出屬每月固定成本，直接影響淨營運收入（NOI），再加上部分保險公司退出市場，導致不續保情況增加，使投資人在融資與長期持有上，面臨更高不確定性。實務上，風災後的修繕、自付額與停租空置，也常成為隱形成本。

此外，佛羅里達州近年推動建築安全相關法規，要求公寓社區進行更嚴格檢查並提高儲備金水位，部分社區因此出現管理費（HOA）上調或臨時性的特別攤派（special assessment），進一步壓縮租金收益，也影響轉售彈性。

相較之下，拉斯維加斯在價格結構上具備較低入場門檻。依據Redfin公開數據，2025年12月拉斯維加斯住宅房價中位數約為43萬9000美元，而佛州的邁阿密約為60萬美元。價格差距讓租金更容易覆蓋持有成本，也使投資人有機會從一套物件逐步擴張至二至五套，進行規模化配置。

在基本面方面，南內華達州尤其是克拉克縣的人口成長趨勢，持續支撐當地住宅與租賃需求；旅遊、會展與活動經濟所帶動的就業機會，也為市場提供長期動能。加上內華達州房產稅負相對溫和，整體持有成本結構較為穩定。

Ramon Wu指出，近年投資邏輯已逐漸從追逐房價漲幅，轉向重視可控經營與風險管理。相較於需長期承擔高保險費與天災不確定性的市場環境，拉斯維加斯在住宅投資上更接近一個可規劃、可預測的市場，對重視現金流穩定的投資人而言，具備一定吸引力。

