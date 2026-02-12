我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

現金流穩定 從佛州轉進賭城房市 投資受關注

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年已有部分原本關注佛羅里達州地產的投資人，轉而評估拉斯維加斯市場。（本報檔案照片）
近年已有部分原本關注佛羅里達州地產的投資人，轉而評估拉斯維加斯市場。（本報檔案照片）

在高利率環境尚未完全明朗、房屋保險與氣候風險逐漸成為全美住宅投資關鍵變數的情況下，不少投資人開始重新思考房地產布局方向。長期深耕拉斯維加斯市場的房地產專業人士Ramon Wu表示，近年已有部分原本關注佛州的投資人，轉而評估拉斯維加斯市場，重點在現金流的穩定性與整體持有風險是否可控。

佛州因颶風與洪水風險高，房屋保險費用長期居高不下，且仍有上升壓力。保險支出屬每月固定成本，直接影響淨營運收入（NOI），再加上部分保險公司退出市場，導致不續保情況增加，使投資人在融資與長期持有上，面臨更高不確定性。實務上，風災後的修繕、自付額與停租空置，也常成為隱形成本。

此外，佛羅里達州近年推動建築安全相關法規，要求公寓社區進行更嚴格檢查並提高儲備金水位，部分社區因此出現管理費（HOA）上調或臨時性的特別攤派（special assessment），進一步壓縮租金收益，也影響轉售彈性。

相較之下，拉斯維加斯在價格結構上具備較低入場門檻。依據Redfin公開數據，2025年12月拉斯維加斯住宅房價中位數約為43萬9000美元，而佛州的邁阿密約為60萬美元。價格差距讓租金更容易覆蓋持有成本，也使投資人有機會從一套物件逐步擴張至二至五套，進行規模化配置。

在基本面方面，南內華達州尤其是克拉克縣的人口成長趨勢，持續支撐當地住宅與租賃需求；旅遊、會展與活動經濟所帶動的就業機會，也為市場提供長期動能。加上內華達州房產稅負相對溫和，整體持有成本結構較為穩定。

Ramon Wu指出，近年投資邏輯已逐漸從追逐房價漲幅，轉向重視可控經營與風險管理。相較於需長期承擔高保險費與天災不確定性的市場環境，拉斯維加斯在住宅投資上更接近一個可規劃、可預測的市場，對重視現金流穩定的投資人而言，具備一定吸引力。

對希望進一步了解相關趨勢的讀者，可持續關注公開房市資訊；如需實務層面的投資與經驗分享，亦可洽詢房地產專業人士Ramon Wu，電話 702-334-7767，微信vegas1688，或參考其公開部落格：https://vegas168.blogspot.com/2026/01/blog-post.html。 

保險 佛州 房地產

上一則

好市多10美元肉品禮盒大放送？小心訂閱詐騙陷阱

下一則

東谷華人之光 冼美珊獲洛杉磯華埠小姐亞軍

延伸閱讀

紐約三小時直達「陽光之州」南佛羅里達成全球置產、退休、投資新熱點

紐約三小時直達「陽光之州」南佛羅里達成全球置產、退休、投資新熱點
2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁
每次支付3.5萬 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

每次支付3.5萬 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個
跨州移居阿州Daphne、佛州Naples等地 購屋較容易

跨州移居阿州Daphne、佛州Naples等地 購屋較容易

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃