我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

加州7地區售屋量勁升 舊金山灣區卻逆勢大減

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年底加州房價微跌，銷售量增加，當中七個地區更錄得雙位數的增幅。（記者趙健／攝影）
去年底加州房價微跌，銷售量增加，當中七個地區更錄得雙位數的增幅。（記者趙健／攝影）

2025年12月份的加州房地產市場數據出爐–整體房屋銷售量有所增加，當中七個地區更錄得雙位數的增幅，由11.3%至15.0%不等，但舊金山灣區則逆潮大減9.3%。房價則整體下降。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，簡稱CAR）發布，12月房屋銷售量與11月相比，增幅較大的七個地區為：洛杉磯縣（20.2%）、洛杉磯都會區（15.0%）、內陸帝國（Inland Empire，14.4%）、遠北（Far North，13.7%）、南加州（Southern California，13.5%）、中央谷地（Central Valley，12.2%），以及中央海岸（Central Coast，11.3%）。

房價方面則微跌。CAR指出，12月的加州獨棟住宅中位數價格85萬680美元，較2024年同月減1.2%；但購屋者活躍度則在同期增加2%。

當中，共管公寓（condos）和連棟住宅（townhomes）的價格降溫趨勢更明顯，這些房屋大多是首次購屋者所熱捧。12月份全州共管公寓價格與2024年同月比較，減少4%，至中位數63萬8000美元，這可能是導致其銷售量增加4.8%的原因。

對於那些能夠承受6%左右抵押貸款利率，或選擇以全額現金購屋的買家來說，目前仍是買方市場。現時房屋庫存量高，12月出售房屋的平均待售時間為36天，比2024年同月延長16%。

根據房地產經紀公司Redfin的數據顯示，去年12月份美國整體房地產市場的房屋賣家數目，比買家多出47.1%，創下自2013年以來最大差距的紀錄。

南加州獨棟住宅中位數價格基本持平，但其銷售量卻飆升13.5%。洛杉磯縣的市況尤為活躍，其在去年12月的房屋銷售量，較11月增長20.2%；而其房屋中位數價格，則年減2.4%，至89萬910美元。

然而，全州房價最貴的舊金山灣區，市況則呈相反態勢，房價和銷售量均顯著下滑，中位數價格下降5.9%，至120萬美元，銷售量大減9.3%。

加州 房地產 房價

上一則

首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

下一則

維多利亞式豪宅開價600萬元 146年歷史、有秘密花園

延伸閱讀

兒少社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰

兒少社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰
美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事
蜂報：紐森前幕僚長被捕 加州政治獻金5大發現

蜂報：紐森前幕僚長被捕 加州政治獻金5大發現
法廊快報／闖紅燈百元罰單狂灌附加費 總共付近500元

法廊快報／闖紅燈百元罰單狂灌附加費 總共付近500元
角逐裴洛西席位 威善高料獲提名

角逐裴洛西席位 威善高料獲提名
走私盜獵象鼻、犀牛角 三人被捕

走私盜獵象鼻、犀牛角 三人被捕

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」