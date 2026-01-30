加州7地區售屋量勁升 舊金山灣區卻逆勢大減

去年底加州房價微跌，銷售量增加，當中七個地區更錄得雙位數的增幅。（記者趙健／攝影）

2025年12月份的加州房地產 市場數據出爐–整體房屋銷售量有所增加，當中七個地區更錄得雙位數的增幅，由11.3%至15.0%不等，但舊金山灣區則逆潮大減9.3%。房價 則整體下降。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，簡稱CAR）發布，12月房屋銷售量與11月相比，增幅較大的七個地區為：洛杉磯縣（20.2%）、洛杉磯都會區（15.0%）、內陸帝國（Inland Empire，14.4%）、遠北（Far North，13.7%）、南加州（Southern California，13.5%）、中央谷地（Central Valley，12.2%），以及中央海岸（Central Coast，11.3%）。

房價方面則微跌。CAR指出，12月的加州獨棟住宅中位數價格85萬680美元，較2024年同月減1.2%；但購屋者活躍度則在同期增加2%。

當中，共管公寓（condos）和連棟住宅（townhomes）的價格降溫趨勢更明顯，這些房屋大多是首次購屋者所熱捧。12月份全州共管公寓價格與2024年同月比較，減少4%，至中位數63萬8000美元，這可能是導致其銷售量增加4.8%的原因。

對於那些能夠承受6%左右抵押貸款利率，或選擇以全額現金購屋的買家來說，目前仍是買方市場。現時房屋庫存量高，12月出售房屋的平均待售時間為36天，比2024年同月延長16%。

根據房地產經紀公司Redfin的數據顯示，去年12月份美國整體房地產市場的房屋賣家數目，比買家多出47.1%，創下自2013年以來最大差距的紀錄。

南加州獨棟住宅中位數價格基本持平，但其銷售量卻飆升13.5%。洛杉磯縣的市況尤為活躍，其在去年12月的房屋銷售量，較11月增長20.2%；而其房屋中位數價格，則年減2.4%，至89萬910美元。

然而，全州房價最貴的舊金山灣區，市況則呈相反態勢，房價和銷售量均顯著下滑，中位數價格下降5.9%，至120萬美元，銷售量大減9.3%。