南加州「內陸帝國」商業地產 多元布局成主流

奇諾市Chino Spectrum Towne Center，近日以1億3800萬美元成交。（取自谷歌地圖）

南加州商業地產市場於2026年開年持續釋出正面訊號，內陸帝國（Inland Empire）近期接連完成多筆具代表性的零售與工業物業交易。根據The Press-Enterprise報導，這些交易項目涵蓋大型社區型購物中心、單一租戶品牌門市及多租戶工業園區，顯示投資人對具現金流、交通優勢及增值潛力的資產仍保持高度青睞。

位於聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）、由H Mart作為主力店的Chino Spectrum Towne Center，近日以1億3800萬美元成交，買方為紐約上市不動產投資信託Brixmor Property Group。該中心建築面積約46萬1000平方呎，集結Kohl's、百思買（Best Buy）、Nordstrom Rack、平價連鎖店Five Below等全國性零售品牌，服務周邊快速成長的社區人口。

本次交易，儘管鄰近的Walmart Supercenter與Sam's Club並未納入出售範圍，但其作為「影子主力店」仍為整體商圈帶來穩定人流。

在單一租戶零售市場，河濱縣派里斯市（Perris）一處新建星巴克 得來速門市以480萬美元成交，再度印證品牌連鎖與長期「Triple Net租約」（NNN）在不確定市場環境中的防禦性價值。所謂Triple Net租約是美國商業地產常見的租賃模式，租客 除了支付基本租金 外，還需負責支付與房產相關的地產稅 (Taxes)、房屋保險 (Insurance)，以及維護/修繕費用 (Maintenance)。這種租約讓房東幾乎只收租金，將持有物業的日常開支與管理責任轉嫁給租客，能提供穩定的被動收入，通常適用於長期租約。

該星巴克門市建築面積約2200平方呎，設有雙得來速車道，屬星巴克最新門市設計，坐落於3939 Ramona Expressway，基地面積約0.75英畝。物業於2025年完工，並簽署10年企業級租約，租金每五年調升10%，另附四個5年續租選項。

業者指出，該案不僅創下內陸帝國地區同類型星巴克門市的最高單價與租金水準之一，亦反映高淨值投資人持續將資金配置於「低管理、穩定現金流」的品牌不動產。

工業地產方面，總部設於橙縣聖塔安那的MCA Realty，近期收購位於河濱縣坦密庫拉（Temecula）的多租戶工業物業，建築面積約22萬4700平方呎，並取得5.54英畝的額外土地。雖交易金額未公開，但MCA Realty明確表示，該案具備良好的初始投報率與後續開發潛力。

該工業園區建於1998年，鄰近15號公路與215號公路，交通條件優越。MCA Realty計畫對物業進行品牌重塑與大幅度內外部升級，同時評估多餘土地的再開發或擴建可能性。