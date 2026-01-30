我的頻道

維多利亞式豪宅開價600萬元 146年歷史、有秘密花園

編譯組/綜合報導
位於高級住宅區太平洋高地2101 Divisadero St.的維多利亞式建築，日前掛牌上市，開價599.5萬美元。（谷歌地圖）
位於高級住宅區太平洋高地2101 Divisadero St.的維多利亞式建築，日前掛牌上市，開價599.5萬美元。（谷歌地圖）

舊金山紀事報報導，位於高級住宅區太平洋高地（Pacific Heights）的宏偉維多利亞式建築2101 Divisadero St.，具有6房4衛的豪宅於日前掛牌上市，開價599.5萬美元。

在寸土寸金、豪宅櫛比鱗次且戶外空間極其珍貴的太平洋高地，此棟豪宅已有146年歷史且僅易手過2次的老屋實屬罕見。更令人驚嘆的是其占地3000平方呎的「秘密花園」，其空間深度直通街區核心，彷彿一種空間錯視。

索頓（Charles Thornton）在這兒長大，對這裡的一草一木瞭若指掌。這棟豪宅有著與舊金山待售房屋常見的精緻裝潢：粉刷一新的牆面、乳白色的軟裝家具與大理石檯面。但當索頓領著記者穿過後門往坡上走，映入眼簾的是一片隱藏在綠蔭中、寬闊到足以容納幾匹駿馬的戶外綠洲。

房屋的歷史感從入口處便撲面而來，厚重的木門上方鑲嵌著「Fottrell」字樣的磨砂玻璃。那是1880年代初期購入此屋的福特雷爾（Michael Fottrell）醫師，他是一位來自都柏林的移民，當年生病看診全靠馬車代步。

根據舊金山紀事報紀錄，該屋在1906年大地震中倖存且受損輕微。福特雷爾隨後升級了瓦斯燈與電力設備，並於1929年逝世後傳給親戚。1974年，索頓的父母安妮與蘭尼購入此物業，開啟了下一段傳奇。

這對夫婦在此創立了服飾品牌Eileen West，安妮更是史丹福大學首批獲得法律博士（JD）與工商管理碩士（MBA）雙學位的女性之一。安妮於2024年辭世後，家族決定出售房產。去年9月，該屋舉行的遺物拍賣會在TikTok上爆紅，吸引大批民眾排隊繞行街區，爭相收購維多利亞式家具、燈飾與織品。

雖然面朝Divisadero St.的門面僅25呎寬，但這棟轉角別墅沿著Sacramento St.延伸長達120呎，採光極佳。

花園內設施層次分明：包含可容納8人的長餐桌與配有壁爐的休息區、鋪設磚石階梯與一口古老的祈雨井、以及穿越蕨類叢後，是一片足以打排球的矩形草坪，上方覆蓋著木蘭樹蔭。

對於索頓而言，出售這棟承載家族50年回憶的老屋是「憂喜參半」的決定。他希望下一任屋主能延續這份愛與傳承，讓另一代孩子在這些臥室中成長。

索頓感性地說：「我的父母非常珍視這段歷史，他們是這棟房子的守護者，我們希望能找到同樣願意珍藏並保護它的人，將這份傳統傳遞下去。」

