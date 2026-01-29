我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

內陸拉昆塔湖畔高球物業 近400萬求售 10年增值逾300萬

記者啟鉻／河濱報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內陸觀光城市La Quinta一座高爾夫球場物業近日求售，要價近400萬美元。（取自拉昆塔鄉村俱樂部官網）
內陸觀光城市La Quinta一座高爾夫球場物業近日求售，要價近400萬美元。（取自拉昆塔鄉村俱樂部官網）

南加內陸河濱縣觀光城市拉昆塔（La Quinta）一座高爾夫球場物業近日求售，要價近400萬美元。屋主夫婦於10餘年前購入這棟湖畔物業時，僅花費80萬美元。

據The Press-Enterprise房地產專欄資訊，拉昆塔鄉村俱樂部第8洞球道旁的湖畔地段，一棟聖巴巴拉風格住宅掛牌出售。這棟住宅開價395萬美元，擁有3間臥室、4間浴室，面積達4091平方英尺。

住宅大門一開，映入眼簾的是由法式門窗環繞的私人噴泉庭院，展現獨特典雅風格。屋內高挑的舌槽式天花板、光滑白色灰泥牆與紅陶磚地板，搭配落地窗與挑高窗，將湖景、球道與山景盡收眼底。

屋主是來自德州的海根博滕（Dr. Carl Highgenboten）與妻子希拉（Sheila）。海根博滕是退休骨科醫生，而希拉曾擔任拉昆塔鄉村俱樂部首位女性會長。兩人自1991年起即在拉昆塔擁有住宅，2007年退休後曾重新裝修原有住宅，但對這棟湖畔物業念念不忘，最終於2012年以80萬美元購入。

這棟房屋由知名現代派建築師伯庫斯（Barry A. Berkus）設計，1978年完工。建築外觀保留原有光滑灰泥、紅瓦屋頂，賣家曾於2013年進行為期18個月的全面翻修。

住宅內設有燃氣壁爐的客廳與餐廳，以及經現代化改造的美食廚房，中央島台取代原有室內烤爐。廚房旁的玻璃餐區外則設有內建烤肉區。主臥套房擁有獨立起居區、燃氣壁爐、雙步入式衣櫃以及開放式淋浴間。後院的泳池與露台可俯瞰湖泊與高爾夫球場，現任屋主卡爾已是該球場會員44年。

「這是一個安靜、低調的俱樂部，沒有炫耀的人。你可以和億萬富翁打完整場高爾夫，也完全不會知道他是誰，」海根博滕說。希拉則表示：「看著山景，享受日出日落顏色變化之美，有時甚至到忘我境界，要掐自己一下才能回到現實。」

這對夫婦計畫善用住宅的黃金地段，1月22日曾舉辦PGA巡迴賽觀賽派對，搭配龍舌蘭酒品嚐與阿根廷肉餡餃（Empanadas）。希拉說：「這是一棟非常適合招待客人的房子，如果不想待在屋內，也可以走到球車道，那裡已用繩索圍起來。」

退休 阿根廷 觀光

上一則

下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

下一則

備2.4萬份臘八粥饗眾 西來寺人潮湧

延伸閱讀

華人地產商6250萬購上東區核心 開發豪宅

華人地產商6250萬購上東區核心 開發豪宅
曼達尼警告大物業房東：改善租屋

曼達尼警告大物業房東：改善租屋
布碌崙五大道 商業樓整層空間 二及三樓即租即用

布碌崙五大道 商業樓整層空間 二及三樓即租即用
「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光
內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚

內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚
伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦