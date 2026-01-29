內陸拉昆塔湖畔高球物業 近400萬求售 10年增值逾300萬

內陸觀光城市La Quinta一座高爾夫球場物業近日求售，要價近400萬美元。（取自拉昆塔鄉村俱樂部官網）

南加內陸河濱縣觀光 城市拉昆塔（La Quinta）一座高爾夫球場物業近日求售，要價近400萬美元。屋主夫婦於10餘年前購入這棟湖畔物業時，僅花費80萬美元。

據The Press-Enterprise房地產專欄資訊，拉昆塔鄉村俱樂部第8洞球道旁的湖畔地段，一棟聖巴巴拉風格住宅掛牌出售。這棟住宅開價395萬美元，擁有3間臥室、4間浴室，面積達4091平方英尺。

住宅大門一開，映入眼簾的是由法式門窗環繞的私人噴泉庭院，展現獨特典雅風格。屋內高挑的舌槽式天花板、光滑白色灰泥牆與紅陶磚地板，搭配落地窗與挑高窗，將湖景、球道與山景盡收眼底。

屋主是來自德州的海根博滕（Dr. Carl Highgenboten）與妻子希拉（Sheila）。海根博滕是退休 骨科醫生，而希拉曾擔任拉昆塔鄉村俱樂部首位女性會長。兩人自1991年起即在拉昆塔擁有住宅，2007年退休後曾重新裝修原有住宅，但對這棟湖畔物業念念不忘，最終於2012年以80萬美元購入。

這棟房屋由知名現代派建築師伯庫斯（Barry A. Berkus）設計，1978年完工。建築外觀保留原有光滑灰泥、紅瓦屋頂，賣家曾於2013年進行為期18個月的全面翻修。

住宅內設有燃氣壁爐的客廳與餐廳，以及經現代化改造的美食廚房，中央島台取代原有室內烤爐。廚房旁的玻璃餐區外則設有內建烤肉區。主臥套房擁有獨立起居區、燃氣壁爐、雙步入式衣櫃以及開放式淋浴間。後院的泳池與露台可俯瞰湖泊與高爾夫球場，現任屋主卡爾已是該球場會員44年。

「這是一個安靜、低調的俱樂部，沒有炫耀的人。你可以和億萬富翁打完整場高爾夫，也完全不會知道他是誰，」海根博滕說。希拉則表示：「看著山景，享受日出日落顏色變化之美，有時甚至到忘我境界，要掐自己一下才能回到現實。」

這對夫婦計畫善用住宅的黃金地段，1月22日曾舉辦PGA巡迴賽觀賽派對，搭配龍舌蘭酒品嚐與阿根廷 肉餡餃（Empanadas）。希拉說：「這是一棟非常適合招待客人的房子，如果不想待在屋內，也可以走到球車道，那裡已用繩索圍起來。」