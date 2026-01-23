房貸利率陷盤整 房市結構矛盾未解

我的頻道

記者劉子為╱洛杉磯報導
1月20日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
美國房貸利率於1月20日當周和上周同期相比小幅走低，整體仍維持在近來的狹窄波動區間內。截至發稿時，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.14%。與整體市場相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。

利率走向背後，房市結構性矛盾依然存在。華爾街日報近日發布的分析指出，當前美國房市正陷入世代利益衝突：年輕世代期待房價回落，以降低進場門檻，已擁有房產的屋主則不樂見資產縮水。在這樣的對立局面下，決策者很難在高度競爭、供給緊張的房市中，真正為年輕購屋族提供實質助力。

報導指出，近年討論中的多項政策構想，包括50年期房貸、調降利率等，表面上看似有助於降低每月負擔，但在供給未改善的情況下，這類措施反而可能推高需求，進一步墊高房價。

智庫機構美國企業研究所（American Enterprise Institute）住房研究中心也提出警告，若房貸利率降至4.5%，但新屋供應量未同步增加，房價在未來3年內恐上漲約三分之一，使原本希望透過低利率進場的購屋族，面臨更高的總價壓力。

從金融市場面來看，美國公債近期亦承壓。綜合路透和彭博的報導，在全球債市遭到拋售的背景下，美債未能置身事外，加上美國針對格陵蘭相關議題的關稅威脅，使投資人對美國資產的需求轉弱，市場對華盛頓長期財政狀況的疑慮隨之升溫。

目前市場關注，歐洲國家是否可能拋售手中美債作為回應美國壓力的手段；同時，隨著日本公債殖利率走高，日本投資人是否減持美債、轉而將資金回流國內，也成為觀察重點。

殖利率 房價 貸款

