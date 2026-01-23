我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

籌備10年終破土 金山700住房案啟動 UCSF舊校區將變社區

編譯組╱綜合報導
計畫第一階段命名為「Presidio Highlands」，將在3棟建築中打造152套新住宅。圖為「Presidio Highlands」設計效果圖。(取自presidiohighlands.com官網)
舊金山紀事報報導，在提案10年之後，舊金山Laurel Village史上規模最大的住房開發案終於迎來重大突破。受惠於市府提供的稅務激勵方案，該計畫所需的基礎設施、公園及平價住宅資金問題獲得解決，預計將於今年正式動工。

開發商Prado Group已證實，位於加利福尼亞街3333號（3333 California St.）的原舊金山加大（UCSF）10英畝校區，預計將於2026年底開始興建首批3棟建築。該整體開發計畫最終將提供744個住宅單位、一間可容納175人的托兒機構、約4萬平方呎的零售與餐飲空間，以及5英畝的開放綠地。

Prado Group執行長薩菲爾（Dan Safier）表示，該計畫第一階段已命名為「Presidio Highlands」，將在3棟建築中打造152套新住宅，並沿街規劃零售店面與全新的公共開放空間。該案件的工地許可申請已於去年12月提交。

舊金山市議會預算委員會也已通過2個「基礎設施融資區」。這項機制允許開發商利用未來增加的房地產稅收，來支付前期昂貴的公用事業、道路、公園及平價住宅成本。

由市議員謝里爾（Stephen Sherrill）提出的「加利福尼亞街融資區（The California Street district）」，範圍涵蓋了3333號項目，以及向西數個街區外、原加州太平洋醫學中心（CPMC）舊址的3700號重建案。後者預計將興建19棟住宅建築，提供多達530套房屋。

謝里爾表示，這2項計畫將振興當地長期荒廢、甚至成為社區毒瘤的物業。自從醫院與UCSF校區關閉後，Laurel Village的零售商因缺乏人流而經營困難。他強調，當地迫切需要3333號計畫提供的托兒設施，居民也渴望更多的餐飲與購物選擇。

除了加利福尼亞街案，預算委員會同時投票通過了一個特別稅收區，以啟動Stonestown Galleria的重建工程。該案規模龐大，預計提供3491個住宅單位，以及辦公室、社區空間與6英畝綠地。該稅收區將負擔約4.38億美元的公共建設費用。

市長經濟與勞動力發展辦公室開發總監盧滕斯基（Leigh Lutenski）表示，此稅務工具的通過對3333號計畫而言是「完美時機」。市府目前正研議建立更多類似的稅收區，目標是為全市約十多個陷入停滯的「大型開發案」鬆綁。這些計畫佔據了舊金山約三分之一的潛在住房供應量。

位於3333號計畫對面的舊金山猶太社區中心（JCCSF）執行長格杜迪格（Paul Geduldig）在聽證會上表達支持。他表示，該計畫將為周邊注入活力，「我們在那裡經營幼兒園，教1400名孩子游泳和打球，還有銀髮族計畫。我們希望社區有更多孩子、更多家庭，也希望長輩能住在我們對面。那片辦公空地已經閒置在那裡太多年了。」

當地居民卡羅琳·巴斯（Caroline Bas）也說：「我有切身利益，我希望看著我執教的少棒隊孩子們長大後，未來在舊金山仍有地方可以居住。」

舊金山 加州 投票

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗

