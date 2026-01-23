川普推50年期超長房貸 褒貶不一

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
川普推動50年超長期房貸，華人地產專家認為，無法改變住房供需緊張狀況，對於年輕人購屋有積極影響。(取自pexels)
多家媒體報導，川普政府提出支持長達50年的房貸政策。若落實，這將成為美國房市歷史上少見的超長期貸款安排，對購房者、房地產市場及金融體系都可能帶來深遠影響。不過，多家媒體分析，川普推行的50年房貸對購房者並不一定有利。南加州華人地產專家認為，這項超長期房貸政策雖對年輕人購屋可能有一定積極作用，但仍無法改變當前南加州房市供需緊張的根本問題。

英國金融時報（Financial Times）評論，表面上「降低月供、讓買房顯得更容易」，但對大多數買家而言，這種「便宜月付」其實是一場「長期高利息、低淨值累積」的交易，根本不是理想的購房方案。要真正解決住房可負擔性與財富累積問題，僅靠延長貸款期限並不夠；更需要的是「增加房屋供給」及「結構性房市改革」。

評論進一步分析，貸款年限越長，累積利息就越多。以中位價房屋、首付15%為例，50年房貸的終生利息支出可能幾乎是傳統30年房貸的兩倍。

此外，由於本金償還速度變慢，借款人需要很長時間才能累積「真正淨值」（equity）。若在貸款尚未償清前出售房屋，很可能仍欠銀行大量本金，增加買家風險。

美國目前的住房困境主要在「房屋供應量嚴重不足」。研究顯示，即便房價高昂，新屋施工與供應仍遠落後，缺口達數百萬戶。延長貸款期限只是讓更多人有能力借錢買房，只會加劇供需緊張、推高房價。

評論最後強調，美國首次購屋者平均年齡已上升至約40歲。若使用50年房貸，等於要還到90歲，極可能出現「到老還貸、錢全付給銀行，卻沒有累積真正淨值」的情況。

南加州地產投資人Michael Zhu表示，傳統房貸期限有10、15、20、25或30年，如今多了一個50年選項。對50歲以上長者意義不大，但對年輕買家吸引力明顯。年輕人若選擇租房，長期支出同樣不低，因此寧可選擇超長期房貸購屋，對房價也有一定利好。

聖蓋博谷資深地產經紀周克蕙指出，對於財力有限的購房者，50年房貸可降低月供，暫時減緩經濟壓力。總體而言，對年輕人購屋還是有一定積極作用。

貸款 加州 南加

