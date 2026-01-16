拉斯維加斯房產需求熱 錢景閃亮

我的頻道

拉斯維加斯訊
從市場基本面觀察，拉斯維加斯近年人口持續淨流入，基礎建設、體育與娛樂產業發展穩定，住宅需求具備長期支撐力。示意圖。（取自拉斯維加斯市府官網）
美國股市長期走高，市場震盪與不確定性也逐漸升溫，不少投資人開始思考，在追求報酬的同時，是否還有更穩定、可預測的投資標的。長期深耕拉斯維加斯市場的房地產專業人士Ramon Wu指出，拉斯維加斯房地產正逐步成為資金配置中兼顧穩定與成長的重要選項。

Ramon Wu表示，從長期數據來看，拉斯維加斯住宅房地產在過去十年的平均投資報酬率（ROI）可達15%，明顯高於多數投資人對股市約7%的保守預期。相較於股市的波動，房地產結合實體資產、穩定租金現金流與長期增值潛力，對於重視資金安全與回報可預測性的投資人而言，更具吸引力。

他分析，透過常見的20%首付購屋模式，投資人無需動用全部資金，即可運用銀行融資控制更高價值的資產，放大投資效益。以10萬美元資金為例，若投入股市，僅能全額購買等值股票；但若作為20%首付，則可購入約50萬美元的拉斯維加斯出租住宅，同時享有房價增值與租金收入。

在房價每年約3%溫和成長的情境下，對首付資金而言，實際投資回報率即可放大至約15%。此外，租金收入可用於支付房貸與相關費用，形成「以租養貸」的運作模式，讓投資人在持有期間逐步累積實質股權，而非僅仰賴市場漲跌。

從市場基本面觀察，拉斯維加斯近年持續吸引人口淨流入，基礎建設、體育與娛樂產業發展穩定，住宅需求具備長期支撐力。目前房價中位數約44.5萬美元，年成長率約7%，長期預估增值幅度落在3%至7%之間；租金方面，在歷經前幾年的快速上漲後已趨於穩定，精選物件年租金報酬率約4%至6%，有助於平衡整體投資風險。

此外，房地產本身具備抗通膨特性。租金與房價可隨通膨調整，而固定利率房貸的實質負擔則會隨時間下降。Ramon Wu指出，這也是許多投資人將房地產視為長期資產配置核心的重要原因。

他表示，若以10年期投資推估，透過槓桿操作的拉斯維加斯房地產，最終資產價值約可達35萬美元，年化投資報酬率約13%至15%；若同樣資金投入股市，則約為20萬至26萬美元，年化報酬率約7%至10%。對於即將退休或已進入退休階段、以穩定回報為主要考量的投資族群而言，拉斯維加斯房市提供了另一種相對穩健的選擇。

Ramon Wu也提醒，實際投資成效仍須視物件條件、地段與個人財務規畫而定，建議投資人在進場前多加了解市場細節與長期布局方向。對於有興趣進一步了解拉斯維加斯房市，或評估符合20%首付模式之投資機會，特別是Summerlin、Henderson等成熟社區的住宅產品，可向當地專業人士諮詢，以取得更完整的市場資訊。

有意者可洽詢房地產專業人士Ramon Wu，電話702-334-7767，微信vegas1688，或電郵 [email protected]，掃描二維碼部落格https://vegas168.blogspot.com/2026/01/blog-post.html，了解拉斯維加斯房地產市場的最新動態與投資趨勢。

