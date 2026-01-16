外列治文區新開發案打造未來宅 可俯瞰海洋海灘

位於舊金山外列治文區的Sutro Cove計畫已提交規劃申請，是一個擁有20個單元、面向大海的住宅區。（取自Stanley Saitowitz | Natoma Architects Inc.）

SF Gate報導，一項外觀前衛、充滿未來感的住宅綜合體近日提案在舊金山 懸崖邊興建，基地緊鄰金門國家遊樂區（Golden Gate National Recreation Area）。若按原計畫獲得核准，該案將在外列治文區（Outer Richmond）最西側、可俯瞰海洋海灘（Ocean Beach）的地段，興建多達20個全新住宅單位。

根據SFYIMBY最先報導的資訊，名為「Sutro Cove」的開發案，計畫以3棟4層樓建築，取代位於48大道641至645號的2棟既有獨棟住宅。該基地目前由一個在當地世代居住的家族持有。

負責本案設計與申請的建築師賽托維茨（Stanley Saitowitz）在接受SF GATE訪問時表示，現有2棟住宅共坐落於9個地塊上，團隊規畫將其重新細分，轉化為20個住宅單位。他所主持的建築事務所Stanley Saitowitz Natoma Architects Inc.將全權負責設計與開發申請作業。

專案效果圖顯示，建築外觀以大片落地玻璃、混凝土面板及面向太平洋的嵌入式陽台為主要特色，營造出強烈的現代感。賽托維茨指出，他的事務所在舊金山已完成多項作品，皆試圖以當代語彙回應城市既有的建築紋理，「這種對城市傳統的現代詮釋，正是推動我們設計的核心動力。」

設計中最引人注目的元素之一，是立面上重複出現的凸窗配置，形成建築師所形容的「波浪立面」，象徵下方起伏的海浪。儘管線條更加簡潔、去除傳統裝飾，這些現代化的凸窗仍保留了經典形式的層次與節奏感，延續舊金山住宅的歷史語彙。

Sutro Cove的住宅型態多元，從套房到2房、4房單位皆有，並包含2戶契約限制的平價住宅，定價約為該區中位數收入的80%。整體規劃亦設有可容納18輛車的停車空間，以及內部庭院等公共設施，以減輕強勁海風對居住品質的影響。

開發團隊已依據加州 參議院第423號法案提出申請，該法案旨在簡化平價及混合收入住宅的審批流程。賽托維茨表示，希望藉由此機制，使Sutro Cove案能更順利推進。