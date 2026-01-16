甲骨文艾里森舊金山豪宅4500萬成交 成房市復甦指標

舊金山2850 Broadway St.街景。（谷歌地圖）

SF Standard報導，甲骨文 公司聯合創辦人兼技術長艾里森（Larry Ellison）於去年底悄然出售其位於舊金山 「億萬富豪街」的豪宅，成交價為4500萬美元，最終成為舊金山2025年金額最高的一筆房地產 交易。

根據市政紀錄，這筆位於2850 Broadway St.的場外交易於12月12日完成，買方是一家註冊於德拉瓦州（Delaware）的有限責任公司。

這棟住宅面積近1.1萬平方呎，最初於1961年由知名建築師沃斯特（William Wurster）設計，並於1990年代由倫德伯格（Olle Lundberg）重新改造。該區鄰居同樣非富即貴，其中最受矚目的是勞倫．鮑爾．賈伯斯（Laurene Powell Jobs），她於2024年以7100萬美元購入隔壁的2840 Broadway St.豪宅，刷新舊金山住宅成交紀錄。

此次出售正值艾里森父子積極擴張媒體版圖之際。艾里森與其子大衛（David Ellison）不僅在夏季收購Paramount Global，並將其與大衛旗下的Skydance Media合併，該公司曾製作「捍衛戰士」、「不可能的任務」及「神隱任務」等系列電影；同時，父子倆亦提出高達1080億美元的敵意收購要約，試圖收購Warner Bros. Discovery，以挑戰串流巨擘Netflix，其中包含艾里森個人擔保的404億美元資金。

彭博社指出，艾里森身價約為2400億美元，主要來自其持有的甲骨文股票。該公司股價於去年9月大幅飆升，一度使艾里森登上全球首富寶座，雖然後來股價有所回軟。艾里森於1990年以390萬美元購入這棟5臥6衛的百老匯街住宅時，尚未成為億萬富翁，並聘請倫德伯格重新詮釋沃斯特的中世紀現代主義設計。倫德伯格已於去年10月辭世，享年71歲。

依照倫德伯格事務所網站介紹，改造工程移除了原有如工廠般的不透明玻璃網格，改以玻璃與不鏽鋼牆面引入朝北的全景視野；住宅內部庭院設有一座重達1萬磅、看似懸浮的花崗岩巨石噴泉，並以黑色河卵石、嬰兒淚植物及竹林，打造現代版的日式佛教庭園。市政許可證顯示，艾里森去年仍斥資約30萬美元更新照明、電力及暖通空調系統。

這筆4500萬美元交易也被視為舊金山房市淡季復甦的重要指標。房地產業者指出，在人工智慧產業持續成長與利率走低的帶動下，市場動能回溫，豪宅供給稀少、買氣殷切，預期今年春季價格將持續上揚，甚至有望超越疫情期間的高點。