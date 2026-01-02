憂影響房屋銷售 網路地產商Zillow被施壓 停供極端天氣數據

Zillow對其自身數據的分析發現，風險數據確實影響銷售 (zillow.com)

加州房地產 業界向Zillow和其他網路地產商施壓，要求停止提供購屋者極端天氣風險數據。

聖荷西信使報報導，美國最大的房地產掛牌網站Zillow已移除極端天氣風險數據，這些數據原本旨在幫助購屋者判斷他們一生中最大的一筆投資是否特別容易受到洪水、強風或野火的影響。

現在，其他大型網路房地產商也面臨著採取同樣措施的壓力。加州區域多重上市服務機構（California Regional Multiple Listing Service，簡稱CRMLS）正施加壓力，該機構經營著全美最大的私人房屋資訊資料庫之一，這對Zillow的商業模式至關重要。

由於擔心氣候變遷 影響房屋銷售，CRMLS質疑風險建模公司First Street編製的部分氣候變遷相關數據的準確性。First Street為氣候變遷引發的災害（例如野火、沿海和暴雨洪水、強風、極端高溫和空氣品質）創建當前和未來的風險評分，這些評分會顯示在包括Redfin、Realtor.com以及Zillow（直到最近）在內的房地產網站上。

CRMLS執行長卡特（Art Carter）在聲明中表示，First Street對加州洪水的「未來預測最終被證明是完全錯誤的」。卡特表示，該組織在看到一些房屋掛牌信息中顯示近期洪水風險預測值很高，而「這些地區幾十年來都沒有發生過洪水」，之後便產生了懷疑。

除了Zillow之外，CRMLS還要求Realtor.com、Redfin和Homes.com從其房源資訊中移除First Street的預測數值和洪水地圖。卡特補充說：「顯示某處房產今年或未來五年內發生洪水的機率，會對人們購買該房產的意願產生顯著影響。」

有證據表明，這些資訊正在影響房屋銷售。Zillow對其自身數據的分析發現，2024年6月掛牌出售的高洪水風險房屋，到2025年3月的銷售率低於低洪水風險房屋。高風險房屋的售出率僅為52%，而低風險房屋的售出率則高達 71%。

First Street則表示，其數據比聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 等有限的聯邦數據（例如洪水地圖）較為準確。