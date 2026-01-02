我的頻道

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

房貸利率稍回落 南加買家應對方式多

編譯陳盈霖／綜合報導
隨著利率下降，南加州房屋買氣小升。（本報檔案照）
橙縣紀事報報導，下跌的房貸利率，讓南加州買房者比較有心情。專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）將南加州六個縣9月銷售數據（來自Attom）與房地美（Freddie Mac）房貸利率走勢結合後發現，這是自2022年以來最熱絡的9月。

這波溫和購買潮顯然由利率推動，疲弱的就業市場與下滑的消費者信心，對購屋需求並無太大助力。而利率走勢：30年固定房貸利率9月降至6.55%，是自2024年11月以來最低，且遠低於2023年11月的7.42%高點。然別忘了，在聯準會啟動受疫情重創經濟的相關穩定措施後，此一利率基準在2021年1月跌至2.73%。只是，歷史上極低的融資成本導致房地產劇烈波動，助長通膨。

通膨高漲迫使聯準會2022年大幅轉向，提高利率至今年夏天。接著，搖搖欲墜的經濟與溫和的通膨促使聯準會降息，帶動房貸利率稍微回落，使得部分看屋者轉為買屋，但並不能徹底解決負擔能力問題。以下是南加州購屋者應對利率起伏的11種反應（數據來自9月的購屋調查）：

1、買氣小升：9月房屋與公寓（含中古與新建）成交量為1萬4590筆，比去年同期成長4%。

2、相對而言仍低：這仍是自2005年以來第四個成交量低的9月。四年前成交量為2萬4392套，較今年高出67%，2025年9月購屋量也比過去21年平均低25%。

3、房價仍高：全區中位數房價為81萬美元，為有紀錄以來的第十高。房屋中位數較去年同期上升3%，僅比2025年6月83萬美元歷史高點低2%。

4、房貸月付下降：以近期利率與房屋中位數試算，假設20%頭期款，估計每月房貸為4119美元。相比2024年5月峰值4327美元，9月的房貸月供下降5%，然這個指標仍在四年內上漲79%。

5、選擇變多：Realtor.com數據顯示，截至9月的三個月平均，南加州有3萬9814套中古屋選擇，較前一年增加35%，上市屋數量在四年內增加98%。

6、康斗（Condos）市場停滯：較便宜的康斗並未如想像般熱門。9月成交3490戶，年僅增0.3%，房屋中位數為66萬5000美元，為歷史第21高，年增1%，也比2025年2月高點70萬美元低5%。每月管理費與其他運作問題，讓部分買家卻步是原因之一。

7、獨立屋升溫：9月有1萬1100筆獨立屋成交，年增5%。中位數房價86萬5000美元為第八高，年增3%，僅比2025年6月88萬5000美元歷史紀錄低2%。能負擔此價位的買家，可能更受惠於利率下降。

8、內陸地區疲弱：一些較可負擔的縣銷售疲軟。聖伯納汀諾成交1781戶，年減13%，房屋中位數52萬250美元持平。河濱成交2261戶，年增1%，房屋中位數58萬6500美元，年減1%。

9、靠近太平洋沿岸地區買氣強：聖地牙哥成交2385戶，年增11%，房屋中位數87萬5000美元持平。洛縣成交5511戶，年增9%，房屋中位數90萬美元年增4%。范杜拉縣成交579戶，房屋中位數83萬8000美元。橙縣成交2073戶，年增3%，房屋中位數118萬美元持平。

10、與加州同步：整個加州買屋力道與南加州差不多，共成交2萬7933戶，年增4%。這是有史以來第四慢的9月，比2021年9月低66%。房屋中位數73萬9850美元年增2%，僅比2024年5月75萬美元歷史紀錄低1%。

11、全美買氣不算低迷：全美9月共成交33萬9867戶住宅，年增2%，比平均低9%。房屋中位數36萬1058美元年增2%，比2025年6月的37萬美元高點低2%。

