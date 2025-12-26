我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款

編譯組／綜合報導
2025年中半島房地產市場由豪宅交易所主導，高端住宅成交熱絡。圖中這幢掩映於花木間的宅邸，近期即以高價售出。（取材自谷歌地圖）
2025年中半島房地產市場由豪宅交易所主導，高端住宅成交熱絡。圖中這幢掩映於花木間的宅邸，近期即以高價售出。（取材自谷歌地圖）

Palo Alto Online報導，2025年中半島房地產市場明顯由豪宅交易所主導。巴洛阿圖（Palo Alto）、洛斯阿圖（Los Altos）與蒙洛公園市（Menlo Park）三市的高端住宅銷售量均創下歷史新高，全面超越2024年所寫下的前一波高峰，顯示高資產買家對該區房市的信心持續升溫。

這波成長動能可追溯至去年年底。當時累積的強勁買氣一路延續至2025年初，使早春市場異常活躍。儘管在所謂的「解放日」後，與關稅相關的消息一度引發金融市場震盪，導致房市短暫觀望、價格略有回落，但隨著政策不確定性逐步消化，市場信心於春末與夏季快速回穩。進入9月後，高端住宅需求明顯升溫，為中半島豪宅市場開啟一段特別強勁的成交期。

統計顯示，2025年巴洛阿圖所有住宅交易中，有28%的成交價超過500萬美元；洛斯阿圖比率更高，達46%；蒙洛公園市則為21%。市場觀察指出，500萬美元已不再被視為豪宅的分水嶺，而更像是一個高度活躍的主流價格帶，反映中半島住宅基準價值持續上移。

在超過800萬美元的市場區間，三市同樣全面刷新紀錄。巴洛阿圖全年共有25筆交易突破800萬美元，占總成交量的6.4%，不僅較2024年增加，也超越疫情期間的高峰水準，為十年平均值的兩倍以上。洛斯阿圖錄得16筆相關交易，占比5.9%；蒙洛公園市則有18筆，占比6.2%，雙雙創下歷史新高。

9月之後，超高端住宅的成交速度明顯加快。部分在春季未能順利售出的物件，於秋季短時間內即完成交易。報導指出，即使在阿賽頓（Atherton）這類超豪宅市場，一棟定價接近5,000萬美元的新建住宅，在間歇性掛牌一年半後仍成功售出，顯示頂級買盤的承接力依舊穩健。

阿賽頓的土地市場亦出現顯著變化。多筆約1英畝的老屋主要以土地價值出售，吸引超過10組買家競逐，成交價普遍高於要價數百萬美元。相較去年同期約800萬美元的成交水準，近期交易顯示土地價值上漲約20%至30%，反映庫存稀缺與需求高度集中。

整體來看，巴洛阿圖、洛斯阿圖與蒙洛公園市在2025年的掛牌量、成交量與中位數價格全面上升。巴洛阿圖全年售出逾400棟獨棟住宅，中位數價格攀升至380萬美元；洛斯阿圖中位數價格達480萬美元，年增幅居三市之首；蒙洛公園市則升至330萬美元。市場上的合理定價物件，往往在一至兩周內即完成交易。

展望2026年，報導指出，人工智慧產業帶動的高收入與資本集中，仍將持續支撐中半島房市表現。只要未出現重大產業修正，豪宅市場可望繼續優於整體住宅市場，而庫存是否釋出，將成為影響交易量與價格走勢的關鍵因素。

房地產

上一則

台積電員工「生育潮」 外派期間生美寶主要考量這些

下一則

守護醫美中心 祛斑點每部位5元起

延伸閱讀

人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波

人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣
性愛派對媽案件延宕4年開審 一名未成年人出庭作證

性愛派對媽案件延宕4年開審 一名未成年人出庭作證
南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力
霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查

霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查
聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵

聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

2025-12-22 15:55
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

2025-12-21 01:20

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單