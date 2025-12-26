中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款

2025年中半島房地產市場由豪宅交易所主導，高端住宅成交熱絡。圖中這幢掩映於花木間的宅邸，近期即以高價售出。（取材自谷歌地圖）

Palo Alto Online報導，2025年中半島房地產 市場明顯由豪宅交易所主導。巴洛阿圖（Palo Alto）、洛斯阿圖（Los Altos）與蒙洛公園市（Menlo Park）三市的高端住宅銷售量均創下歷史新高，全面超越2024年所寫下的前一波高峰，顯示高資產買家對該區房市的信心持續升溫。

這波成長動能可追溯至去年年底。當時累積的強勁買氣一路延續至2025年初，使早春市場異常活躍。儘管在所謂的「解放日」後，與關稅相關的消息一度引發金融市場震盪，導致房市短暫觀望、價格略有回落，但隨著政策不確定性逐步消化，市場信心於春末與夏季快速回穩。進入9月後，高端住宅需求明顯升溫，為中半島豪宅市場開啟一段特別強勁的成交期。

統計顯示，2025年巴洛阿圖所有住宅交易中，有28%的成交價超過500萬美元；洛斯阿圖比率更高，達46%；蒙洛公園市則為21%。市場觀察指出，500萬美元已不再被視為豪宅的分水嶺，而更像是一個高度活躍的主流價格帶，反映中半島住宅基準價值持續上移。

在超過800萬美元的市場區間，三市同樣全面刷新紀錄。巴洛阿圖全年共有25筆交易突破800萬美元，占總成交量的6.4%，不僅較2024年增加，也超越疫情期間的高峰水準，為十年平均值的兩倍以上。洛斯阿圖錄得16筆相關交易，占比5.9%；蒙洛公園市則有18筆，占比6.2%，雙雙創下歷史新高。

9月之後，超高端住宅的成交速度明顯加快。部分在春季未能順利售出的物件，於秋季短時間內即完成交易。報導指出，即使在阿賽頓（Atherton）這類超豪宅市場，一棟定價接近5,000萬美元的新建住宅，在間歇性掛牌一年半後仍成功售出，顯示頂級買盤的承接力依舊穩健。

阿賽頓的土地市場亦出現顯著變化。多筆約1英畝的老屋主要以土地價值出售，吸引超過10組買家競逐，成交價普遍高於要價數百萬美元。相較去年同期約800萬美元的成交水準，近期交易顯示土地價值上漲約20%至30%，反映庫存稀缺與需求高度集中。

整體來看，巴洛阿圖、洛斯阿圖與蒙洛公園市在2025年的掛牌量、成交量與中位數價格全面上升。巴洛阿圖全年售出逾400棟獨棟住宅，中位數價格攀升至380萬美元；洛斯阿圖中位數價格達480萬美元，年增幅居三市之首；蒙洛公園市則升至330萬美元。市場上的合理定價物件，往往在一至兩周內即完成交易。

展望2026年，報導指出，人工智慧產業帶動的高收入與資本集中，仍將持續支撐中半島房市表現。只要未出現重大產業修正，豪宅市場可望繼續優於整體住宅市場，而庫存是否釋出，將成為影響交易量與價格走勢的關鍵因素。