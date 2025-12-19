我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

洛杉磯市「恩典別墅」動土 建48可負擔房 估明年底落成

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非營利組織展示名為「恩典別墅」（Grace Villas）住房的完成示意圖。（取材自婦女組織WORKS網站)
非營利組織展示名為「恩典別墅」（Grace Villas）住房的完成示意圖。（取材自婦女組織WORKS網站)

洛杉磯市的政界領袖及相關組織者日前齊聚一堂，為一個可負擔住房（Affordable Housing）新項目舉行動土禮儀式。這個住房計畫將把一塊閒置的市立停車場用地改造為公寓，提供48個家庭住戶單位，預期於明年底落成。

市議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）聯同非營利組織「婦女組織資源、知識與服務中心」（Women Organizing Resources, Knowledge, and Services，簡稱WORKS）一起公布這個住房發展項目，整座建築取名為「恩典別墅」（Grace Villas），包含48間多戶公寓單位。

WORKS的首席執行官瓦格爾（Mary Jane Wagle）說：「我們剛完成此項目的資金籌集，並可很快地開始施工。」

這棟公寓座落的一塊土地，原屬洛杉磯交通局的停車場用地，現改建成住宅。在合共48個單位中，21個單位是一房住屋、15個為兩房住屋，以及12個三房住屋。市議員埃爾南德斯說：「我們關顧的是家庭。」

這項住房計畫主要協助低收入家庭、過渡期青年（15至26歲）及有發展障礙的居民。合資格申請入住者為其入息數額是所在地區收入中位數30%至60%之間的家庭。

埃爾南德斯說：「這就是我們如何利用一切公共資源，每一塊土地、每一項政策及每一分錢都用來防止居民流離失所，並讓這城市真正為人民服務。」

瓦格爾表示，該房產仍將歸洛杉磯市所有，「這樣，市政府才能確保這房產在未來繼續造福社區。」

「恩典別墅」預計於2026年底竣工。

洛杉磯 低收入

上一則

警察變身聖誕老公公 陪弱勢童商場挑禮物

下一則

駕駛等紅燈時看手機 「分心駕駛」違法會挨罰

延伸閱讀

改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單

改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單
禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議

禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議
洛杉磯市截流近55億加侖雨水 足供6.8萬戶用1年

洛杉磯市截流近55億加侖雨水 足供6.8萬戶用1年
檢舉洗車場抓移民 波士頓大學生PO文炫耀 網路吵翻

檢舉洗車場抓移民 波士頓大學生PO文炫耀 網路吵翻
洛杉磯市裸男闖公寓施暴 遭79歲屋主開槍擊斃

洛杉磯市裸男闖公寓施暴 遭79歲屋主開槍擊斃
曾被警告無法行走 連體嬰分割10年後跳啦啦隊比賽

曾被警告無法行走 連體嬰分割10年後跳啦啦隊比賽

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥