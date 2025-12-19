洛杉磯市「恩典別墅」動土 建48可負擔房 估明年底落成

非營利組織展示名為「恩典別墅」（Grace Villas）住房的完成示意圖。（取材自婦女組織WORKS網站)

洛杉磯 市的政界領袖及相關組織者日前齊聚一堂，為一個可負擔住房（Affordable Housing）新項目舉行動土禮儀式。這個住房計畫將把一塊閒置的市立停車場用地改造為公寓，提供48個家庭住戶單位，預期於明年底落成。

市議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）聯同非營利組織「婦女組織資源、知識與服務中心」（Women Organizing Resources, Knowledge, and Services，簡稱WORKS）一起公布這個住房發展項目，整座建築取名為「恩典別墅」（Grace Villas），包含48間多戶公寓單位。

WORKS的首席執行官瓦格爾（Mary Jane Wagle）說：「我們剛完成此項目的資金籌集，並可很快地開始施工。」

這棟公寓座落的一塊土地，原屬洛杉磯交通局的停車場用地，現改建成住宅。在合共48個單位中，21個單位是一房住屋、15個為兩房住屋，以及12個三房住屋。市議員埃爾南德斯說：「我們關顧的是家庭。」

這項住房計畫主要協助低收入 家庭、過渡期青年（15至26歲）及有發展障礙的居民。合資格申請入住者為其入息數額是所在地區收入中位數30%至60%之間的家庭。

埃爾南德斯說：「這就是我們如何利用一切公共資源，每一塊土地、每一項政策及每一分錢都用來防止居民流離失所，並讓這城市真正為人民服務。」

瓦格爾表示，該房產仍將歸洛杉磯市所有，「這樣，市政府才能確保這房產在未來繼續造福社區。」

「恩典別墅」預計於2026年底竣工。