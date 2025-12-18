蒙市商業地產注入新血 豪昇廣場地段優勢商家愛

我的頻道

記者張宏╱蒙特利公園市報導
於西嘉偉大道550號的豪昇廣場是當地近年少有的新建築，日前樓下新增湘遇中餐廳、咖啡館和美容等新商舖。（記者張宏／攝影）
於西嘉偉大道550號的豪昇廣場是當地近年少有的新建築，日前樓下新增湘遇中餐廳、咖啡館和美容等新商舖。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市作為歷史悠久且具代表性的華人城市，疫情後其市區以嘉偉大道（Garvey Ave）為主線的商業街，面臨店鋪新鮮感減少和停車困難等問題。位西嘉偉大道550號的豪昇廣場，是當地近年少有的新建築，日前有咖啡廳、湘菜餐廳和美容等新商舖進駐，為市中心注入新血。

豪昇廣場地處西嘉偉大道活躍區域，連接Atlantic大道和Garfield大道。建築總可用面積為2170平方英尺，總可出租面積1萬1363平方英尺。建築有兩層並配電梯，一樓為零售和餐飲用途，二樓為辦公室。作為新建築，其採用現代裝飾和布局模式，高挑天花板與開放式布局，讓自然採光充足且通風良好，後方還有專屬停車場。

多年從事商業地產的經紀人Nina Hsu表示，現在很多人想從事餐飲業，對華人區鬧市臨街店鋪的需求很大。像豪昇廣場這樣的地理位置，其底商出租非常快。現在樓下四家店鋪分別是美容按摩、種睫毛、咖啡店和湘菜館，這些產業基本不會退流行。非連鎖咖啡店在華人區非常受歡迎，例如樓下的一慧咖啡業主是台灣人，以拉花聞名，這是他們在華人區的第二家店。

當然，新建築的地產費率也較高，這裡每平方呎租金接近四美元，且需分攤地稅、保養和清潔費。對那些在舊寫字樓長期租戶來說，價格不是優勢，但勝在地點和全新，能吸引想要現代化店面的租戶。目前樓上主要租給會計師、移民律師、房地產專業人士，以及需求逐漸增大的看護培訓等。

一樓租戶湘遇餐廳老闆李先生表示，他們看了很多店面，最後選擇落戶此處，主要原因是嘉偉大道臨街的地理位置保證客流，且建築新，改造舊餐廳比新建餐廳還貴且耗時。新餐廳冷氣和爐灶都是全新的，後方還有停車場。再加上湖南菜在蒙市市區較少，能帶來新鮮感。因此，他們租下兩個店鋪，以保證餐廳寬敞並提升客人就餐體驗，共有96個座位和兩個包廂。餐廳裝飾以高飽和度紅綠為主，牆面裝點大型湖南花鼓戲人物肖像，力圖在視覺上展現濃厚的湖南風情與現代感。口味方面，道地湖南特色菜如剁椒魚、金湯酸菜魚、土匪雞、毛氏紅燒肉等，但價格走家常路線，目前有七折優惠。

Nina表示，蒙市這幾年少有新商業地產，主要原因是開發執照難以取得，且業者對停車位的要求難以滿足。蒙市作為「小台北」，有很多老字號餐飲頗受矚目，但嘉偉大道很多餐廳因停車位不足，讓客人卻步。作為老城市，蒙市無法像巴沙迪那和阿罕布拉那樣建設公共停車場，因為目前沒有可拆除的空地。

非連鎖的咖啡店在華人區陸續出現，像豪昇廣場樓下的咖啡業主是台灣人，以拉花出名。（...
非連鎖的咖啡店在華人區陸續出現，像豪昇廣場樓下的咖啡業主是台灣人，以拉花出名。（記者張宏／攝影）
豪昇廣場二樓作為新建築其採用現代裝飾和佈局模式，採用高挑天花板和開放式布局，自然...
豪昇廣場二樓作為新建築其採用現代裝飾和佈局模式，採用高挑天花板和開放式布局，自然採光充足且通風。（記者張宏／攝影）

咖啡 華人 蒙特利公園市

誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天

南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人

