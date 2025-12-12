房貸利率再走高 市場靜待聯準會降息決策

12月9日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為 5.875%。(佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率於12月9日當周再度走揚，市場平均30年期固定抵押貸款 利率升至6.32%，延續短期上行壓力。與平均利率相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%，相對具吸引力。

佳信貸款的報告指出，近期一連串「不友善」的經濟指標，可能在短期內推動利率進一步上升。儘管房貸利率已自年內低點回升，民眾可評估是否仍有必要進行再融資，或利用房屋淨值貸款降低財務負擔；欲購屋者則可透過議價壓低利率，或申請各類經濟援助與寬鬆審核的貸款專案，以降低進場門檻。

債市近期亦出現罕見的殖利率 走勢，引發市場關注。自聯準會9月啟動降息 以來，美國10年期與30年期公債殖利率不降反升，為1990年代以來少見。分析指出，市場去年已提前反映政策轉向，使降息後的長債下行空間有限；同時通膨仍未回到Fed理想區間，壓縮殖利率走低的可能性。此外，期限溢酬增加也推升長天期殖利率，紐約聯準銀行估計，降息周期以來期限溢酬已上升近1個百分點。

經濟數據方面，小企業樂觀指數（NFIB Small Business Optimism Index）11月升至99，高於10月的98.2。值得注意的是，表示「調升價格」的企業比例於11月大幅增加13個百分點，創下該調查史上最大單月跳升，並達到自2023年3月以來最高水準。

此外，勞工部發布的職位空缺與勞動力流動（JOLTS）報告顯示，10月全美職缺增至770萬個，高於9月的760萬。