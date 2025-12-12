聖荷西批准Willow Glen建7層住商大樓 將提供126個住房

聖荷西940 Willow St.重建計畫的新建物效果圖。（取自Studio Current官網）

聖荷西 信使報報導，位於Kotenberg Avenue與Willow Street交叉口的居民近日針對940 Willow St.重建計畫表達強烈關切。儘管多數居民並不反對該地點由現有酒類商店改建為住宅，但認為此類依「建商補救法」提出的大型開發，恐將改變社區風貌，並加劇交通壓力與老舊下水道系統的負擔。

Redco開發公司於2023年6月向聖荷西市提出初步申請，當時市府尚未具備符合法規的住宅要素。該案為全市33件依「建商補救法」提交的計畫之一。依規定，地方政府除非能證明開發案對公共健康與安全造成具體不利影響，否則不得以不符分區或規劃指導方針為由駁回申請。

規劃官員指出，若非依循建商補救法，該地因屬社區商業區，本不允許興建住宅，除非為100%平價住宅。

Redco的提案包括52間套房、50間一房、20間兩房與4間三房住宅，並依州密度獎勵法規劃將15%單位提供給極低收入 家庭，另15%提供給中等收入家庭。

然而，計畫自公開以來即遭遇顯著反彈。

居民塞德奎斯特（Maren Sederquist）在規劃主任聽證會上表示，周邊建物高度遠低於計畫所提規模，擔憂將影響停車、房價 與生活品質。另一名居民貝拉斯科（Michelle Belasco）則指出，Willow Street周邊社區歷史已久，建物規模過大恐衝擊下水道品質並引發健康與安全疑慮。

Redco管理合夥人弗賴斯（Chris Freise）則回應，開發商已與社區針對建築高度、外觀與停車進行多次討論，否認忽視在地結構或社區影響。

儘管反對聲浪龐大，仍有居民表態支持，認為該地區也應承擔提供住房的責任。居民烏洛亞（Emanuel Ulloa）表示，過去多戶住宅常集中於資源較少的地區，「現在輪到Willow Glen承擔其份額」。

市府人員則表示理解居民擔憂，但強調州法對地方政府的干預限制。聽證官奎托（Ruth Cueto）指出，此案在一般情況下–除非為100%平價住宅–不可能在此地獲准，但建商補救法明確規定其豁免於地方分區與土地使用規範。住宅問責法也大幅限制城市拒絕該案的權限。