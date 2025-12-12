我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

頭期款逾8萬… 加州首購族需年存1萬8200元 連5年才能達標

編譯陳盈霖／綜合報導
根據計算，要當加州首購族，需連續五年每年存下1萬8200美元，才可能存到頭期款，這是全美最高的負擔。（Alex P / Pexels）
橙縣紀事報報導，想成為加州房主，首先得努力存錢！專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據消費者事務部（Consumer Affairs）一項推算發現，加州首購族面臨高額頭期款與生活成本壓力，要存到頭期款，需存款的時間（25年）與金額皆為全美最高，這意味著加州人要「大量儲蓄」才能負擔房屋。

這項報告假設購屋者在支付稅款和生活必需開銷後，將剩餘收入10%用於儲蓄，以此計算出首購族需多久時間才能存夠房屋中位數的10%（這是許多首購族制定的目標）。結果發現，加州「購屋能力」令人擔憂。

首先，加州擁有全美最高的頭期款金額目標：8萬3200美元，相比之下，全美50個州中位數為3萬8750美元。緊接在加州之後是夏威夷州的7萬4400美元，麻州的6萬3900美元。加州兩大競爭者，德州排名第31，頭期款3萬3900美元，佛州排名第22為4萬400美元。全美頭期款最低是西維吉尼亞州的2萬4000美元，及愛荷華州的2萬4700美元。

不過，加州人的薪資相對優渥。這也意味著「可用於儲蓄的剩餘收入」額度相對較大，加州約為3萬3200美元，全美排名第11高，也比全美中位數2萬7900美元高出19%。

全美剩餘收入最高的是麻州的4萬2600美元，其次是猶他州4萬1500美元，德州排名第12為3萬3000美元，佛州排名第38為2萬4500美元。剩餘收入最低的州是西維吉尼亞的1萬7100美元，路易斯安那州1萬8500美元。

最痛苦的部分是，若一名加州人每年將剩餘收入的10%拿來存頭期款，要達到這個目標恐需「25年」，比全美平均14年多出11年。這是全美最長的儲蓄時間，其次是蒙大拿州的24年、紐約州23年，佛州為16.5年。最短的是愛荷華州的8.7年，俄亥俄州9.9年、馬里蘭與德州10.3年。

為計算若要在五年內存到頭期款，需存入多少剩餘收入，蘭斯納假設這些儲蓄每年可有3%收益。根據計算，一名加州人若要達成上述目標，每年需存下1萬8200美元，這是全美最高的負擔，比全美中位數8500美元多出一倍以上。

緊接著是夏威夷州的1萬6200美元與麻州的1萬4000美元。負擔最輕的是西維吉尼亞州的5,200美元，愛荷華州5,400美元，德州排名第31（7,400美元），佛州排名22（8,800美元）。

這個高額目標，意味著一名典型加州購屋者，需連續五年，扣除稅金與生活開銷後，將「剩餘收入的55%」存起來，才能累積相當於10%的頭期款。這是全美最高比率，且幾乎全美中位數30%的兩倍。

