Laemmle結束18年營運 洛杉磯東部Claremont 5電影院易主

洛縣東區唯一長期放映獨立電影與外語片的Laemmle's Claremont 5電影院近日易手。（取自Claremont 5官網）

南加州 洛杉磯縣東區唯一長期放映獨立電影與外語片的Laemmle's Claremont 5電影院 ，即將迎來歷史性轉折。這家擁有五個影廳、位於克萊蒙市(Claremont）市中心的知名影院，日前完成出售程序，新業主為Regency Theatres。

據The Press-Enterprise報導，Laemmle家族企業執行長兼總裁雷姆勒（Greg Laemmle)表示，出售並非原先計畫，而是「突如其來的提案」。他透露：「我們並沒有打算出售，但Regency提出了一個公平的出價，考量現況後，我們接受了。」

Claremont 5自2007年開幕以來，一直是當地文化生活的重要據點，播放藝術片、外語片與主流電影。然而，疫情 對主要以年長觀眾為主的客群造成重大影響，觀影人數未能如預期回流。

雷姆勒表示，雖然近年透過大型活動與校園合作活動稍微提升了影院熱度，但日常放映的票房仍不理想。他說：「上座率一直沒有達到我們所需要的水平。」

影城面臨的挑戰不僅來自疫情。2021 年，鄰近城市蒙特克萊（Montclair）的Montclair Place商場開設配備可躺式座椅的AMC 12影院，吸引大量觀影人潮，進一步削弱Claremont 5競爭力。

Regency目前在南加州經營15家電影院，包括阿蘇薩（Azusa）、芳塔那（Fontana）、聖伯納汀諾（San Bernardino）與莫瑞諾谷（Moreno Valley）等地多廳影城。雷姆勒說：「也許他們能用全新的視角為這座戲院帶來不同元素，Regency顯然看到了其潛力。」

雷姆勒將持續營運Claremont 5至2026年1月底，過渡期間電影排片將照常進行。其中包括每年平安夜的傳統節目，可合唱版「屋頂上的提琴手」（Fiddler on the Roof）放映，多年來吸引當地猶太社群參與。

回顧18年的營運歷程，雷姆勒感慨地說：「這段旅程非常美好。我們相信新業主會好好接棒。」

儘管業界普遍對新業者Regency接手抱持期待，但部分影迷對Laemmle的離開仍感不捨。一位常客說：「Claremont 5不只是一家影院，它更是當地一個文化象徵。」