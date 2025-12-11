我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

內陸2項可負擔住宅建案啟動 進駐河濱、科洛那兩市

記者啟鉻／河濱報導
2項可負擔住宅建案進駐內陸河濱市、科洛那市；示意圖。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸河濱縣為緩解住房壓力，分別在河濱市（Riverside）、科洛那市（Corona）開發兩項可負擔住宅建案。兩個建案總計興建超過300個單位，從成長中的家庭到長者，滿足各類社區需求。

據The Press-Enterprise報導，加州州府推動的可負擔住宅計畫正將河濱市一處四英畝，原屬加州消防廳（Cal Fire）的土地改建為供長者與家庭使用的可負擔住宅。該建案名為「桑樹花園」（Mulberry Gardens），由非營利開發商Eden Housing推動，已在Mulberry Street 2500區段舉行第二期動土儀式，施工地點距市中心不到1哩。

第一期工程正施工中，將提供59戶低收入長者住宅。第二期工程將興建150戶低收入家庭住宅，完工後戶型從一至三房不等，並配有公共活動室、電腦教室、健身設施與遊樂場。

河濱市市長道森（Patricia Lock Dawson）表示，「在州府支持、城市策略性投資以及私人合作夥伴的共同努力下，我們正為河濱市居民提供209個全新住家，從成長中的家庭到長者，滿足整個社區的需求。」

「桑樹花園」開發案資金來源包括聯邦第8條住房補助計畫（Section 8）、4480萬美元的州府經費、450萬美元的地方資金，以及200萬美元私人資助。該建案也受惠於州級Brownfields Program（廢棄土地再利用），加州毒性物質控制局加快了環境審查流程，使項目得以順利推進。

同時，科洛那市也有可負擔住宅項目落實。建案由位於橙縣塔斯汀的C&C Development與橙縣住房開發公司（Orange Housing Development Corp.）合作開發，預計2027年底或2028年初完工。

這個名為Corona 2nd Street的住宅社區位於市區Buena Vista街與Second街交口，將提供115個單位公寓。四棟建築中包含6間單間套房、18間一房單位、46間兩房單位以及45間三房單位。其中20戶將保留給無家可歸或面臨無家可歸風險家庭。社區設施包括兒童遊樂區、烤肉區、游泳池，以及附設廚房的社區活動室，目的是為居民提供安全、便利生活環境。

據報導，Corona 2nd Street開發案是C&C Development在科洛那的第三個建案。先前的項目包括Citrus Circle Apartments，提供61戶1至三房公寓，服務對象為收入介於當地家庭收入中位數30%至60%的居民，以及Meridian Apartments，提供85戶公寓，專為收入介於中位數50%至60%的家庭設計。

位於內陸正在建設的一棟可負擔住宅；示意圖。（記者啟鉻／攝影）
