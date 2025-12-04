UCLA將建19層樓學生宿舍 洛城西木區周邊開發大增

洛杉磯加大計畫在西木校區附近興建一棟19層樓高的學生宿舍，外觀為十字形狀。（取自Mithun建築公司網頁）

洛杉磯加大 （UCLA）正計畫在西木（Westwood）校區附近興建一棟大型高層學生宿舍。根據校方近期公開的環境研究文件，校方計畫在901 Levering Terrace建造一棟19層、約31萬平方呎的學生公寓塔樓。目前該地址上為五棟二至三層高的42戶公寓建築。

這棟19層樓高的學生宿舍將提供14個獨立居住單元，房型包含一房、兩房、三房以及四房，最多可容納約1150名學生入住。大樓設計由設計公司Mithun操刀，建築高度約238呎，採用當代風格設計，大樓為十字形狀。基地周邊及二樓以上將設置外部庭院與露台，外觀材質包含混凝土、纖維水泥板、金屬、灰泥、瓷版或石材與玻璃等。

室內空間則規畫自助洗衣、辦公室、健身區、聯誼空間與自習室等配套設施，不提供場內停車位。根據文件，工程最快可於2026年開工，於2030年完工。

加州大學 董事會（University of California Board of Regents）近期也已批准875萬美元，用於推動該項目的前期規畫工作。

根據洛杉磯加大建案報告，過去幾十年，洛杉磯加大已經從一個以學生通勤為主的學校轉型成住宿社區。校園內本科學生的床位數量在1986年至2025年間，由4300個上升至1萬5302個。此外，洛杉磯加大校園外的本科學生床位有5156個。洛杉磯加大在完成近期的學生宿舍建案後，可以為接下來即將入學四年制大學以及兩年制轉校生的新生提供未來四年/兩年的大學住宿。

根據「Urbanize LA」，這棟新塔樓將成為洛加大近年密集擴張學生宿舍版圖的最新一案。校方已在鄰近的 Levering Place建成一棟10層公寓，在街道另一側也落成一棟17層高的大型學生住宿大樓；此外，校方目前於北側的Gayley Avenue上正在興建另一棟可容納逾500名學生的公寓。

不僅洛杉磯加大積極興建學生住宅，私人開發商也紛紛投入洛杉磯西木區市場。M&A Real Estate Partners正於Glenrock Avenue興建公寓；來自喬治亞州 的Landmark Properties也即將完成位於Strathmore Drive的學生住宅，並計畫於Landfair Avenue打造一棟12層新樓；洛杉磯本地開發商Uncommon同樣提出於Strathmore修建12層塔樓的方案。