房貸利率回落 30年期降至5.75%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
11月24日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.750%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
11月24日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.750%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

11月24日當周，美國房貸利率與上周相比全面下降，30年期固定抵押貸款利率降至5.75%。市場情緒在利率回落中略有改善，但多項經濟數據仍顯示，美國消費與房市復甦動能參差不一。

根據人口普查局最新公布的零售銷售報告，9月零售額較上月小幅增加0.2%，達7333億3000萬元，高於8月的7321億元，雖較前期0.6%的增幅放緩，但在消費者支出趨勢上，持續呈溫和走勢。同日公布的企業庫存數據，也顯示，8月庫存微幅下降至2兆6637億美元，低於7月的2兆6647億美元，反映企業在需求不確定性下維持謹慎補庫策略。

另一方面，勞工統計局（BLS）發布的9月生產者物價指數（PPI）年度增長2.7%，與8月持平；月增率則由前一月的負0.1%轉為0.3%，顯示上游價格壓力仍未完全消退。值得注意的是，8月川普總統曾因「就業報告疲弱」而撤換勞工統計局局長，使市場在解讀該局數據時更加關注政策環境的影響。

房市方面，史坦普全球凱斯-席勒房價指數(S&P Cotality Case-Shiller)9月全美年增1.29%，20大城市房價則年增1.37%，顯示主要都市房價仍維持緩步上行。全國房地產經紀人協會（NAR）也公布10月待售房屋簽約指數年增1.9%，其中中西部因負擔能力相對佳。而表現突出；高價市場，則壓抑西部買氣。「中西部在可負擔性上表現明顯優於其他區域，而西部高價市場的合約簽署有所回落。」NAR首席經濟師尤恩（Lawrence Yun）分析。

盡管房市數據略見改善，消費者信心卻同步下滑。美國商業研究組織「經濟評議會」(Conference Board) 11月消費者信心指數降至88.7，創七個月新低，低於10月的95.5。該機構首席經濟師彼得森（Dana Peterson）表示，「五項指標均呈現疲弱或走低。消費者對未來六個月的商業環境更為悲觀，對2026年中後段的勞動市場看法，也持續負面。且家庭收入增加的預期，在連續六個月強勁後大幅縮水。」

