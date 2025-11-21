房貸利率上漲 30年期升至5.875%

11月17日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

10月20日當周，美國房貸利率 與上周相比全面上漲，30年期固定抵押貸款 利率升至5.875%。在利率重新走高之際，市場也持續關注房市與宏觀經濟數據的最新變化。

根據商務部 普查局（Census Bureau）公布的工廠訂單報告，8月工廠訂單成長1.4%，達到6120億美元，扭轉7月1.3%的降幅及6036億美元的表現。製造業訂單回升，使市場得以觀察企業需求是否有逐步改善的跡象。

房市方面，全國房屋建築商協會（NAHB）指出，11月房屋建商信心指數從10月的37微升至38，顯示業者對後市看法略有改善，但整體步調仍偏謹慎。NAHB主席休斯（Buddy Hughes）說：「較低的房貸利率雖然有助改善負擔能力，但近期史上最長政府停擺、就業市場不確定性與通膨擔憂，使許多買家仍然猶豫。」他提到，建商正透過降價、優惠等方式盡力促成交易，但部分買家仍採取觀望態度。

同時，勞動市場消息也受到外界關注。2025年8月，在公布一份疲弱的就業報告後，川普總統宣布撤換勞工統計局局長，消息引發對官方統計機構後續運作的側目。

此外，由於政府停擺的影響尚未完全消除，原定於10月發布的進口物價指數與工業生產報告均將延後公布，相關統計尚未如期產出，使市場短期內缺乏部分關鍵經濟指標可供參考。