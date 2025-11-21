我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

東灣10月房價續漲 多社區升幅達2位數

編譯組／綜合報導
全美房地產經紀人協會最新季度報告，東灣多數地區的房源庫存較去年同期增加，但仍不足以壓低價格。（取材自Pexels）
Pleasanton Weekly報導，盡管市場上待售房屋增加，東灣地區10月房價仍持續走高。強勁的買氣推動多個社區出現兩位數的年增幅，展現房市韌性。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）最新季度報告，全美獨棟住宅中位價年增1.7%，來到42.68萬元。舊金山（San Francisco）–屋崙（Oakland）–海沃（Hayward）都會區以131.5萬元的中位價，維持全美第三高價市場，年增0.5%。

位於布利桑頓（Pleasanton）的東灣房地產經紀人協會2025年主席埃斯林（Tracey Esling）表示，東灣房市走勢與全國趨勢一致。「與去年相比，多數社區的房價仍在上漲，甚至一些原本被視為較具負擔能力的地區，也呈現價格增長。」

NAR指出，供給不足的市場通常會出現更明顯的價格上升，東灣情況亦然。雖然多數地區的庫存在較去年同期增加，但仍不足以壓低價格。埃斯林說，市場上房屋變多，但買氣依舊旺盛。「如果房屋在市場停留時間變長，買家仍積極出價，代表市場上都是認真的買家，而非僅僅觀望。」

報導指出，東灣各區表現分歧。屋崙錄得兩位數漲幅，而三谷地區則呈現更複雜的走勢，包括阿拉莫（Alamo）、丹維爾（Danville）與聖拉蒙（San Ramon）等高價社區出現疲軟跡象。

「對買家而言，這是需要策略與果斷的市場，」埃斯林建議，與熟悉不同社區差異的地產專業人士合作。她指出，對賣家來說，多數東灣社區的房價皆高於去年，有積極買家隨時準備出手，但正確的定價策略仍是關鍵。

NAR首席經濟學家尤恩（Lawrence Yun）補充，全國每月抵押貸款還款額較上一季度下降2.8%，為買方提供一定喘息空間。結合東灣強勁的就業市場與多元住宅選擇，各價位帶的買家皆能找到合適機會。

埃斯林強調，東灣並非單一市場，而由數十個具獨特特色的社區組成。「無論是首次購屋者或換屋族，現在比以往任何時候都更需要專業指引，協助買賣雙方在分歧的市場條件中做出明智決策。」

