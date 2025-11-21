中位價30萬元上下獨立屋 加州這5縣買得到

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州獨立屋房價中位數最高的地區，集中在舊金山灣區；最低的則主要聚集在北加州與中央谷地。（記者王子涵/攝影）
沙加緬度蜂報報導，想在加州買房，從來都不便宜。但在加州房價最低的五個縣，仍可以中位價約30萬元買到獨立屋。

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）最新報告，截至9月，全州獨立屋中位數房價達88萬3640美元，比8月的89萬9130元下跌近2%，但仍比2024年9月的86萬8150元高出2%左右。不過，在部分地區，仍可能用遠低於平均中位數價格買到。

CAR發布新聞稿︰「隨著房價趨於穩定、房貸利率維持在6%左右，一些原本觀望的買家可能會在經濟不確定性減緩後重返市場。」協會主席奧茲（Heather Ozur）指出，這樣的趨勢「有助於在年底前維持市場穩定」。

盡管聯準會（Federal Reserve）近期將基準利率下調0.25個百分點，但專家指出，多數背負房貸者不會感受到太大變化。這是因房貸利率並非直接與聯準會利率掛鉤，而是受債券市場等因素影響。

聯準會目標利率從4.25%到4.5%降至4%到4.25%，可能會讓房貸利率略為降低。但專家表示，「不要期待劇烈變化」。LendingTree首席消費金融分析師舒爾茲（Matt Schulz）先前告訴蜂報︰「房貸利率不像信用卡利率那樣，直接受到聯準政策影響。任何聲稱知道房貸利率如何反應者，其實都只是猜測。」

根據CAR，自2025年初以來，房貸利率已持續下降。奧茲說，近期曾降至去年10月以來新低。

至於加州最經濟實惠的房屋所在地，CAR指出，主要聚集在北加州與中央谷地（Central Valley）。根據新公布的9月房屋銷售數據，加州獨立屋中間房價最低的五個縣中，三一縣（Trinity）排名第一為21萬元。緊接著是拉森縣（Lassen）26萬元；西斯丘縣（Siskiyou）30萬5000元；特哈馬縣（Tehama）31萬1500元；雷克縣（Lake）35萬6500元。

加州最昂貴房地產，則主要集中於舊金山灣區。根據加州房地產經紀人協會，截至2025年9月，該地區獨立房屋中位數房價約130萬元。其中以聖馬刁縣（San Mateo）最高，215萬元；緊接著是聖塔克拉拉縣（Santa Clara）200萬元；舊金山縣（San Francisco）175萬元；馬林縣（Marin）165萬元；南加州橙縣（Orange）排名第5，為140萬1250元。

民眾可上加州房地產經紀人協會官網www.car.org查詢各縣房價完整清單。

