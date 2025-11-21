加州租屋者更換公寓頻率 遠高於他州

加州租屋者更換公寓的頻率，遠高於一般美國人。(取材自Pexels)

加州 租屋者是一群挑剔的顧客，更換公寓頻率遠高於一般美國人。但當他們找到合適住房，居住時間就會比全國平均更久。

聖荷西信使報分析追蹤大型公寓租賃模式數據機構「RentCafe」第二季度報告，其包含美國136個市場，加州則占超過十個租賃市場。

從全美範圍來看，加州租屋者更喜歡換房。加州12個租賃市場中、有11個列入全美續租率最低的25個市場。在5個續租率不到50%的租屋市場中，有3個位在加州：中央海岸(Central Coast)續租率43%、西洛杉磯 縣(Western Los Angeles County)續租率44%、舊金山 ／北灣地區續租率49%。

橙縣(Orange County)續租率達62%，是加州唯一接近全美其他124個租屋市場續租率中位數64%的市場。加州缺乏租戶忠誠度並不奇怪。截至2024年中，加州續租率中位數為53%，全美其他地區為63%。

然而，加州12個租賃市場中，有5個排名在最長入住時間的前25名：中央海岸排名第5、租屋入住時間為40個月；東洛杉磯排名第9、入住時間為38個月；北洛杉磯／Ventura縣排名第12、入住時間37個月；舊金山／北灣地區排名第16、入住時間35個月；內陸帝國(Inland Empire)排名第21、入住時間34個月。

加州12個租賃市場的租屋時間平均中位數為35個月，相當於近三年。全美其他地區中位數僅27個月。

合理推測，加州租屋者分歧性格，與當地高昂租金支出有關。2024年人口普查數據顯示，27%加州租屋家庭的住房成本、超過其收入的一半。昂貴租屋成本可能導致租屋人士持續尋找便宜公寓，但一旦找到合適房源，加州租客似乎就會留下來。

RentCafe發現，相對其他地區，加州租屋人士更常查看加州的空置房屋：平均每個空置公寓單位有13名潛在租戶詢問，而美國其他市場的平均探訪次數為9.5次。在全國範圍內，德州McAllen詢問租房次數最低為4次、邁阿密次數最多為19次。

加州矽谷租屋空置時間最短，為36天；加州租屋空置時間最長在中央海岸地區，有49天。全國範圍內，阿肯色州Fayetteville空置時間最短為22天；懷俄明州時間最長，為51天。

加州人尋找完美租房面臨的最大挑戰之一，是選擇比一般美國人少。今年第二季度，加州12個租賃市場的入住率中位數為95%。入住率也相當穩定，西洛杉磯為92%、東洛杉磯為96%。