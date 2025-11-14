房貸利率維持5.875% 年底是否再降息受關注

我的頻道

記者朱敏梓／洛杉磯報導
11月10日當周，美國房貸利率，除30年期固定抵押貸款利率之外，與上周相比全面上漲，30年期固定抵押貸款利率仍維持5.875%。近期利率走勢受到聯準會連續降息、通膨壓力及債市變動等多重因素影響，市場對年底政策走向持續關注。

自7月起，房貸利率持續走低，反映市場對聯準會貨幣政策轉向的預期。9月，聯準會一年來首次調降基準利率，以因應美國勞動市場放緩。10月底，聯準會再度下調關鍵利率，以支撐疲弱就業情勢。不過，主席鮑爾（Jerome Powell）表示，年底12月的最後一次會議並不保證將再次降息。

市場觀察認為，若通膨因川普政府擴大關稅政策而進一步升高，聯準會可能暫緩降息。通膨上升將促使債券投資人要求更高報酬率，使10年期美國國債殖利率上漲，進而推升房貸利率。

聯準會雖不直接設定房貸利率，但其短期利率政策會間接影響市場貸款成本。去年秋天，聯準會在四年來首次降息後，房貸利率仍繼續上升，今年1月一度突破7%，當時10年期美債殖利率接近5%。

近期利率下降，使部分在高利率期間購屋的民眾重新貸款，以降低月付支出。不過，房貸利率須降至6%以下，才會吸引更多屋主重貸。根據Realtor.com資料，美國約80%有房貸的家庭，其房貸利率低於6%，其中約53%低於4%。

殖利率 聯準會 貸款

