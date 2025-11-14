住了40年覓新主人…「全球概覽」創辦人船屋 開價180萬上市

《全球概覽》（Whole Earth Catalog）創辦者布蘭德近期將他的海上家園––木製船屋「Mirene」掛牌出售。（取自維基）

據舊金山 紀事報報導，反主流文化的遠見者布蘭德 （Stewart Brand）–那位以《全球概覽》（Whole Earth Catalog）啟發一整代思想家與科技界先驅的人–正準備將他長達40年的海上家園「Mirene」交棒給下一位舵手。這艘木製船屋近日掛牌出售，售價180萬美元。

這艘名為Mirene的64呎長木製拖船，停泊在舊金山灣北岸蘇沙利度（Sausalito）著名的South 40 Dock社區。對布蘭德而言，它不僅是一艘船，更是一段生活哲學的體現––工藝、自給自足與遠見精神的結晶。現年87歲的他與妻子、企業家費蘭（Ryan Phelan）自1980年代初便在這裡定居，度過超過四十個春秋。

「住在Mirene就像住在一件精心製作的樂器裡，」布蘭德在一份聲明中指出，「隨時可以起航，透過熟悉的廚房窗戶望出去，能看到樹木繁茂的島嶼緩緩滑過，這真是太美妙了。」

這艘建於1912年的木船，最初在阿拉斯加被用作罐頭廠的工作船，後來於哥倫比亞河上作為拖船使用，直至布蘭德與費蘭於1982年購入，並與蘇沙利度的工匠們共同修復，才重獲新生。修復後的Mirene成為兼具美感與功能性的水上住宅，內部以溫暖的木板裝飾，設有美食廚房、圖書館與可眺望舊金山灣全景的甲板。

房地產公司Compass的經紀人塞孔（Steve Sekhon）形容這艘船屋是「謙遜與莊嚴的罕見結合」，並說：「這是一個獨一無二的機會，尋找合適的人成為它的下一位船長與守護者。」

布蘭德的名字與灣區的反主流文化密不可分。上世紀六〇年代末，他以《全球概覽》串聯起環保、公社生活與新興科技的思潮。該刊物於1968年首次出版，收錄工具、理念與靈感，影響深遠，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾稱其為「Google 出現之前的紙本版 Google」。

布蘭德表示，Mirene和以往一樣健壯，該讓更年輕的船主接手，繼續讓它航向新的旅程。