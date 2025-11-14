我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

住了40年覓新主人…「全球概覽」創辦人船屋 開價180萬上市

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
《全球概覽》（Whole Earth Catalog）創辦者布蘭德近期將他的海上家園––木製船屋「Mirene」掛牌出售。（取自維基）
《全球概覽》（Whole Earth Catalog）創辦者布蘭德近期將他的海上家園––木製船屋「Mirene」掛牌出售。（取自維基）

舊金山紀事報報導，反主流文化的遠見者布蘭德（Stewart Brand）–那位以《全球概覽》（Whole Earth Catalog）啟發一整代思想家與科技界先驅的人–正準備將他長達40年的海上家園「Mirene」交棒給下一位舵手。這艘木製船屋近日掛牌出售，售價180萬美元。

這艘名為Mirene的64呎長木製拖船，停泊在舊金山灣北岸蘇沙利度（Sausalito）著名的South 40 Dock社區。對布蘭德而言，它不僅是一艘船，更是一段生活哲學的體現––工藝、自給自足與遠見精神的結晶。現年87歲的他與妻子、企業家費蘭（Ryan Phelan）自1980年代初便在這裡定居，度過超過四十個春秋。

「住在Mirene就像住在一件精心製作的樂器裡，」布蘭德在一份聲明中指出，「隨時可以起航，透過熟悉的廚房窗戶望出去，能看到樹木繁茂的島嶼緩緩滑過，這真是太美妙了。」

這艘建於1912年的木船，最初在阿拉斯加被用作罐頭廠的工作船，後來於哥倫比亞河上作為拖船使用，直至布蘭德與費蘭於1982年購入，並與蘇沙利度的工匠們共同修復，才重獲新生。修復後的Mirene成為兼具美感與功能性的水上住宅，內部以溫暖的木板裝飾，設有美食廚房、圖書館與可眺望舊金山灣全景的甲板。

房地產公司Compass的經紀人塞孔（Steve Sekhon）形容這艘船屋是「謙遜與莊嚴的罕見結合」，並說：「這是一個獨一無二的機會，尋找合適的人成為它的下一位船長與守護者。」

布蘭德的名字與灣區的反主流文化密不可分。上世紀六〇年代末，他以《全球概覽》串聯起環保、公社生活與新興科技的思潮。該刊物於1968年首次出版，收錄工具、理念與靈感，影響深遠，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾稱其為「Google 出現之前的紙本版 Google」。

布蘭德表示，Mirene和以往一樣健壯，該讓更年輕的船主接手，繼續讓它航向新的旅程。

蘭德 舊金山 Google

上一則

加州吊銷1.7萬商用卡車駕照 華人業者四面楚歌

下一則

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

延伸閱讀

AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定

AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定
遠見高峰會／蔣萬安：斬釘截鐵說NVIDIA落腳北市科已解決

遠見高峰會／蔣萬安：斬釘截鐵說NVIDIA落腳北市科已解決
遠見高峰會／「大贏小輸」組合拳策略 彭金隆：打造台灣特色的競爭利基

遠見高峰會／「大贏小輸」組合拳策略 彭金隆：打造台灣特色的競爭利基
遠見高峰會／李開復：進入AI Agents時代 企業領導人務必推動變革

遠見高峰會／李開復：進入AI Agents時代 企業領導人務必推動變革
遠見高峰會／川普2.0來襲 台灣應爭取最大生存空間

遠見高峰會／川普2.0來襲 台灣應爭取最大生存空間
遠見高峰會／「AI水電工」20年內不會出現 但台灣培養人才應有新思惟

遠見高峰會／「AI水電工」20年內不會出現 但台灣培養人才應有新思惟

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌