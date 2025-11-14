我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

聖地牙哥新「房王」出爐 海濱莊園4990萬成交創最貴住宅紀錄

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於聖地牙哥Del Mar的一處海濱莊園以4990萬美元成交，成為聖地牙哥有史以來最昂貴住宅。（取自Pacific Sotheby's國際房地產公司）
位於聖地牙哥Del Mar的一處海濱莊園以4990萬美元成交，成為聖地牙哥有史以來最昂貴住宅。（取自Pacific Sotheby's國際房地產公司）

位於聖地牙哥縣濱海城市岱爾瑪(Del Mar)的海濱莊園，日前以4990萬美元成交，創下該縣有史以來最昂貴住宅紀錄。這棟由Studio William Hefner設計的豪宅於2024年完工，當年11月以7500萬美元上市，2025年6月降價至5950萬美元，最終於10月售出。

根據San Diego Union-Tribune報導，此成交價超越稍早前拉荷雅（La Jolla）一棟4700萬美元售出的住宅，成聖地牙哥縣最高價住宅紀錄。買家身分尚未公開，但地契顯示購買方為「Ocean Front Vibrations LLC」。

這座名為「Ocean House」的濱海豪宅，由與納夫茲格（Sandra Naftzger）相關有限責任公司出售。納夫茲格家族是亞利桑那州、加州與俄勒岡州的知名牧場世家，早於1930年代便購下這片尚未開發的沙地。該地閒置近百年，直到近年才完成建設，整個開發歷經12年核准程序，包含興建防波堤與多項改良設施。主屋面積約4500平方呎，另附兩棟小型客房。

莊園整體規畫以主屋為核心，兩棟客房分布於庭院兩側，整個莊園以灰白調為主，搭配木質元素與玻璃結構，充分體現岱爾瑪沿岸的建築美學。庭院設有開放式乒乓球涼亭，泳池區與休憩區以天然石材鋪面相連，並配置熱水池與戶外燒烤設施。

主屋採用精緻的室內外一體化設計，起居室、餐廳與廚房之間流暢相連，廚房以大理石檯面與牆面為特色。落地玻璃門通往覆蓋式露台及75呎寬濱海木製甲板，設有內嵌式長椅與火爐，並有專屬通道直達沙灘。屋內共有五間臥室，其中一間設有裸露樑頂與海景露台出口，另有一間以亮橘色牆面設計的家庭休憩室，以及可觀海景的書房。該物業距離微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）的別墅不遠，步行即可抵達Seagrove公園、Del Mar農貿市場及市中心商圈。

房產資料指出，該宅「如超級遊艇般打造以抵禦自然環境」，這一特質在中庭設計中尤為明顯。院內採用DaVinci屋頂與Arriscraft胡桃磚飾面，環繞主體建築，並設有大型游泳池、熱水浴池、乒乓球涼亭與燒烤區。

根據房源網站Zillow，這處濱海莊園在降價後仍是Del Mar當地最昂貴的單戶住宅。房地產經紀人Rande Turner形容這宗交易是「聖地牙哥濱海房地產的指標性銷售」。他指出，該建案歷經逾十年方才落成，期間包括防波堤施工與各類許可核准，過程極為漫長。

納夫茲格家族長期在加州擁有龐大資產。 2022年，納夫茲格與其姊妹以6800萬美元售出位於奧克蘭附近、面積達5萬零500英畝、比舊金山城市面積還大的「N3牧場公司」（N3 Cattle Company）牧場。

「Ocean House」坐落於豪宅雲集的Del Mar。（谷歌地圖）
「Ocean House」坐落於豪宅雲集的Del Mar。（谷歌地圖）

聖地牙哥 加州 房地產

上一則

加州吊銷1.7萬商用卡車駕照 華人業者四面楚歌

下一則

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

延伸閱讀

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地
聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目

聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮

理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
聖地牙哥加大發現名插畫家遺作「歌頌美國50州」 明年出版

聖地牙哥加大發現名插畫家遺作「歌頌美國50州」 明年出版
南加詐騙組織專騙長者 500人上當失財4000萬

南加詐騙組織專騙長者 500人上當失財4000萬
聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌