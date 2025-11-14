聖地牙哥新「房王」出爐 海濱莊園4990萬成交創最貴住宅紀錄

位於聖地牙哥Del Mar的一處海濱莊園以4990萬美元成交，成為聖地牙哥有史以來最昂貴住宅。（取自Pacific Sotheby's國際房地產公司）

位於聖地牙哥 縣濱海城市岱爾瑪(Del Mar)的海濱莊園，日前以4990萬美元成交，創下該縣有史以來最昂貴住宅紀錄。這棟由Studio William Hefner設計的豪宅於2024年完工，當年11月以7500萬美元上市，2025年6月降價至5950萬美元，最終於10月售出。

根據San Diego Union-Tribune報導，此成交價超越稍早前拉荷雅（La Jolla）一棟4700萬美元售出的住宅，成聖地牙哥縣最高價住宅紀錄。買家身分尚未公開，但地契顯示購買方為「Ocean Front Vibrations LLC」。

這座名為「Ocean House」的濱海豪宅，由與納夫茲格（Sandra Naftzger）相關有限責任公司出售。納夫茲格家族是亞利桑那州、加州 與俄勒岡州的知名牧場世家，早於1930年代便購下這片尚未開發的沙地。該地閒置近百年，直到近年才完成建設，整個開發歷經12年核准程序，包含興建防波堤與多項改良設施。主屋面積約4500平方呎，另附兩棟小型客房。

莊園整體規畫以主屋為核心，兩棟客房分布於庭院兩側，整個莊園以灰白調為主，搭配木質元素與玻璃結構，充分體現岱爾瑪沿岸的建築美學。庭院設有開放式乒乓球涼亭，泳池區與休憩區以天然石材鋪面相連，並配置熱水池與戶外燒烤設施。

主屋採用精緻的室內外一體化設計，起居室、餐廳與廚房之間流暢相連，廚房以大理石檯面與牆面為特色。落地玻璃門通往覆蓋式露台及75呎寬濱海木製甲板，設有內嵌式長椅與火爐，並有專屬通道直達沙灘。屋內共有五間臥室，其中一間設有裸露樑頂與海景露台出口，另有一間以亮橘色牆面設計的家庭休憩室，以及可觀海景的書房。該物業距離微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）的別墅不遠，步行即可抵達Seagrove公園、Del Mar農貿市場及市中心商圈。

房產資料指出，該宅「如超級遊艇般打造以抵禦自然環境」，這一特質在中庭設計中尤為明顯。院內採用DaVinci屋頂與Arriscraft胡桃磚飾面，環繞主體建築，並設有大型游泳池、熱水浴池、乒乓球涼亭與燒烤區。

根據房源網站Zillow，這處濱海莊園在降價後仍是Del Mar當地最昂貴的單戶住宅。房地產 經紀人Rande Turner形容這宗交易是「聖地牙哥濱海房地產的指標性銷售」。他指出，該建案歷經逾十年方才落成，期間包括防波堤施工與各類許可核准，過程極為漫長。