聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

聖地牙哥在興建經濟適用房上處於加州領先地位。此為示意圖。(取材自Pexels網頁)

CBS 8電視台報導，根據新近公布的一份年度住宅建設報告，聖地牙哥 在興建可負擔房的表現處於加州 領先地位，超越其他主要城市。聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）將這項成功歸因於市府透過行政命令實施的「可負擔房即刻許可計畫（Affordable Housing Permit Now Program）」，該計畫要求100%可負擔房開發案，需在30天內完成審查。「藉由核准更多住宅，我們正減輕住房市場壓力，幫助聖地牙哥居民生活成本變得更可負擔」他說。

今年該市核准近9000戶新住宅，比2023年前數十年的年度平均數量翻倍增長。聖地牙哥住房聯盟（San Diego Housing Federation）總裁拉塞爾（Stephen Russel）說︰「這帶來20年來最大的一波住房興建熱潮。自2004年以來，我們從未在單一年分內建造過那麼多住房。」

報告指出，2021年至2024年間，聖地牙哥共核准3萬1458戶住宅。其中，過去兩年約有六分之一住宅，是透過格洛里亞行政命令加速審核程序，在八個工作天內完成審批。儘管如此，該市議員瑞佛拉（Sean Elo-Rivera）強調，解決聖地牙哥住房負擔問題仍有許多工作。「租金 高得離譜，我們需正面解決。我們需興建更多住宅，提供更多保障，創造更多能直接幫助居民在聖地牙哥安居的可能性」他說。

根據報告，發放住房許可證數量最多的社區包括上城（Uptown）、納瓦霍（Navajo）、科爾尼梅薩（Kearny Mesa）、市中心（Downtown）、北公園（North Park）、卡梅爾山牧場（Carmel Mountain Ranch）、米拉梅薩（Mira Mesa）與克萊爾蒙特（Clairemont）等。