我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

編譯陳盈霖／綜合報導
聖地牙哥在興建經濟適用房上處於加州領先地位。此為示意圖。(取材自Pexels網頁)
聖地牙哥在興建經濟適用房上處於加州領先地位。此為示意圖。(取材自Pexels網頁)

CBS 8電視台報導，根據新近公布的一份年度住宅建設報告，聖地牙哥在興建可負擔房的表現處於加州領先地位，超越其他主要城市。聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）將這項成功歸因於市府透過行政命令實施的「可負擔房即刻許可計畫（Affordable Housing Permit Now Program）」，該計畫要求100%可負擔房開發案，需在30天內完成審查。「藉由核准更多住宅，我們正減輕住房市場壓力，幫助聖地牙哥居民生活成本變得更可負擔」他說。

今年該市核准近9000戶新住宅，比2023年前數十年的年度平均數量翻倍增長。聖地牙哥住房聯盟（San Diego Housing Federation）總裁拉塞爾（Stephen Russel）說︰「這帶來20年來最大的一波住房興建熱潮。自2004年以來，我們從未在單一年分內建造過那麼多住房。」

報告指出，2021年至2024年間，聖地牙哥共核准3萬1458戶住宅。其中，過去兩年約有六分之一住宅，是透過格洛里亞行政命令加速審核程序，在八個工作天內完成審批。儘管如此，該市議員瑞佛拉（Sean Elo-Rivera）強調，解決聖地牙哥住房負擔問題仍有許多工作。「租金高得離譜，我們需正面解決。我們需興建更多住宅，提供更多保障，創造更多能直接幫助居民在聖地牙哥安居的可能性」他說。

根據報告，發放住房許可證數量最多的社區包括上城（Uptown）、納瓦霍（Navajo）、科爾尼梅薩（Kearny Mesa）、市中心（Downtown）、北公園（North Park）、卡梅爾山牧場（Carmel Mountain Ranch）、米拉梅薩（Mira Mesa）與克萊爾蒙特（Clairemont）等。

聖地牙哥 加州 租金

上一則

加州富豪海岸 為何屢現恐怖人類遺骸

下一則

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

延伸閱讀

旅行便宜入住海景房？華人用Kindred體驗「以家換家」

旅行便宜入住海景房？華人用Kindred體驗「以家換家」
這類出租屋每間臥室恐徵5000美元稅 房東「苦不堪言」

這類出租屋每間臥室恐徵5000美元稅 房東「苦不堪言」
最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥
一分鐘看加州／聖地牙哥 加州最古老城市

一分鐘看加州／聖地牙哥 加州最古老城市
中國不買 加州棘刺龍蝦價大跳水

中國不買 加州棘刺龍蝦價大跳水
中國不買 加州龍蝦價大跳水 每磅30元→9元

中國不買 加州龍蝦價大跳水 每磅30元→9元

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切