加州5城市CP值超高 獲選房地產「隱藏版寶石」

加州布萊斯，被評選為「2025年美國30個最佳隱藏寶石房地產市場」第四名。（取材自布萊斯官網）

沙加緬度蜂報報導，想買房又不想被高房價 壓垮？個人理財網站GoBankingRates公布最新「2025年美國30個最佳隱藏寶石房地產市場」（America's 30 Best Hidden Gem Housing Markets of 2025）報告，這些城市在可負擔性與宜居性之間達到理想平衡，其中五個位於加州 。該網站於9月15報告中指出，這些隱藏版寶地房價明顯低於該州平均，房貸可負擔，宜居指標表現優異。

排名第一是維吉尼亞州林奇堡（Lynchburg），第二名是紐約州North Tonawanda，威斯康辛州Wausau排名第三，加州有兩個城市入選全美前十名。

排名第四的河濱縣布萊斯（Blythe），位於加州與亞利桑那州交界的科羅拉多河畔，距洛杉磯約220哩，距鳳凰城約150哩。GoBankingRates指出，該市房價遠低於加州水平，平均房價僅23萬2672美元，比加州平均79萬8043美元少了56萬5000美元。平均房貸為每月1332美元，宜居指數71（滿分100），家庭年收入中位數為5萬1984美元。

寇恩縣（Kern）的里奇克萊斯特（Ridgecrest）排名第八。該市宜居指數70，平均房價27萬3927美元，每月房貸約1568美元，家庭年收入中位數為8萬8107美元。GoBankingRates評選該市兼具「高收入、低房價」潛力。

其他入選前30名的加州城市，分別為排名第14，中央山谷（Central Valley）漢福德（Handford）。該市位於弗雷斯諾（Fresno）以南35哩的國王縣（Kings）境內，平均房價為37萬5055美元，宜居指數75，家庭年收入中位數7萬3544美元，每月房貸平均2147美元，是精打細算購屋族理想選擇。

北加 州雷丁（Redding）排名第21。該城市位於沙斯塔縣（Shasta），距沙加緬度約160哩，距俄勒岡州邊界120哩。該市平均房價約39萬4762美元，宜居指數75，家庭年收入中位數6萬9443美元，每月房貸2260美元。GoBankingRates指出，瑞丁在自然環境、生活品質與房價間取得良好平衡，是北加州少數兼具宜居與可負擔性城市。

中央山谷麥賽德（Merced）排名第30。該市位於99號公路沿線，距離弗雷斯諾約50哩。平均房價40萬681美元，宜居指數75，家庭年收入中位數5萬9938美元，平均每月房貸2294美元。GoBankingRates稱該城市「在高房價的加州中仍顯得親民。」

BoBankingRates主要根據Zillow、AreaVibes、Sperling's BestPlaces、美國勞工統計局與聯準會等數據進行上述分析。