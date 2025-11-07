3因素加持 舊金山、聖荷西房產交易火熱

據「Redfin News」報導，灣區 房地產市場近來再度升溫，主要受到高薪科技業帶動、人工智慧熱潮興起及企業員工重返辦公室等因素推動。根據房地產平台Redfin最新分析，舊金山 （San Francisco）與聖荷西 （San Jose）等地的房屋供應量與成交速度雙雙創下近年新高，顯示市場正加速回暖。

統計顯示，上個月舊金山待售房屋年增17.1%，為2021年以來同期最高水準，也是全美主要都會區中增幅最大的城市。全國待售房屋平均僅小幅上升不到1%。在成交速度方面，聖荷西的典型房屋平均僅19天即完成簽約，為全美最快；舊金山以21天緊追在後，創下自2021年以來最快的9月銷售紀錄。全美平均則為50天。

快速成交的比率也大幅上升。聖荷西9月有48.5%房屋在兩周內成交，遠高於去年同期的16.8%，增幅高達31.7個百分點，為全美之冠。舊金山緊隨其後，增加22.6個百分點至48.7%；屋崙（Oakland）則上升11.9個百分點至34.5%。相較之下，全國僅32.8%的房屋能在兩周內成交，反而低於一年前的34.9%。

分析指出，灣區房市升溫主要有三大因素：

首先是負擔能力改善。盡管舊金山與聖荷西的房屋中位數價格仍高達約150萬美元，居全美之首，但在高科技業帶動下，不少高收入族群的薪資增加、而房價相對停滯，使得購屋需求回升。屋崙9月房價年減1.3%，舊金山微降0.7%，均低於全美平均1.7%的漲幅。只有聖荷西逆勢上漲6.9%，反映其市場競爭激烈。

其次是抵押貸款利率下滑。今年初利率一度逼近7%，目前已回落至約6.2%。

第三是AI產業與復工潮帶動居住需求。矽谷匯聚OpenAI、Anthropic等人工智慧新創與大型科技公司，持續擴大招募與薪酬規模。同時，許多企業要求員工恢復實體辦公，帶動更多人回流城市。

值得注意的是，市場供應正同步收縮。上月全美主要都會區中，僅舊金山（年減7.7%）與聖荷西（年減6%）的活躍掛牌數量下降。目前在全美多數地區，平均賣家比買家多出36.7%。但在舊金山，差距僅約10.2%，且已大幅低於5月的47.1%峰值。