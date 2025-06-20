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占地20英畝 海拱莊園750萬求售

編譯組╱綜合報導
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海拱莊園(Sea Arches)坐落在壯麗的懸崖上，俯瞰北加州迷人的海岸線。(取自蘇富比國際地產╱Ned Bonzi)
海拱莊園(Sea Arches)坐落在壯麗的懸崖上，俯瞰北加州迷人的海岸線。(取自蘇富比國際地產╱Ned Bonzi)

位於加州埃爾克（Elk）南方的「海拱莊園」（Sea Arches），坐落在壯麗的懸崖上，俯瞰北加州最迷人的海岸線之一。這座占地20英畝的私人莊園因鄰近的天然海蝕拱門而得名，不僅是一棟豪華住宅，更是一處結合壯闊自然景觀與高度私密性的世外桃源，最近以750萬美元掛牌上市。

根據蘇富比房產經紀人凱文‧麥克唐納（Kevin McDonald）看法︰「緊鄰一號公路、擁有如此景觀的20英畝私人土地，是極為罕見的機會。」

海拱莊園位於一條柏樹林蔭大道的盡頭，主建築為四臥四衛住宅，約4500平方呎。設計上大量採用玻璃牆面，將室內空間與外部壯麗的海景無縫連結。室內的螺旋梯通往夾層和特製走道，提供更高視角俯瞰海岸線，營造出如詩如畫的生活場景。

住宅設計兼顧奢華與日常舒適，麥克唐納指出這棟住宅「以適合家庭居住的方式打造」，包括一間獨立的客房套房與樓上觀景休息區，可作為多功能空間使用。每個空間都強調觀景視野，讓居住者能沉浸在無邊無際的海天之間。

莊園最具特色的資產之一是其天然景觀。就在住宅前方的海面上，聳立著一座與土地相連的崎嶇海蝕柱，這種地形在加州海岸並不常見。莊園內設有近兩英里的私人步道，穿越自然植被與海邊懸崖，營造出如私人自然保護區般的氛圍。

除了景觀與設施，這處房產還擁有通往私人海灘的通道。雖然不是輕鬆可達，但對熱愛探索自然的住戶來說，這段通路別具冒險感。麥克唐納回憶道，曾有業主在通往海灘的斜坡上設置繩梯，「感覺就像自己的秘密基地。」

在加州海岸法規日益嚴格的背景下，這樣靠近懸崖與公共海灘的建築如今幾乎不可能再複製。麥克唐納坦言：「能在這樣的位置興建住宅，已是一種稀有的幸運。」

雖然莊園擁有絕對的隱私性，但距離熱鬧的埃爾克鎮中心僅約一哩。這個海岸小鎮因其獨特魅力與頂級餐飲選項而備受矚目，2024年更被《旅遊與休閒》雜誌評選為「美國最佳小鎮」之一。當地著名的港灣屋酒店（Harbor House Inn）即是坐落於太平洋懸崖上的米其林二星餐廳。

「你可以擁有一處懸崖上的天堂，又只需幾分鐘車程就能享受世界級料理，這就是海拱莊園的魔力。」麥克唐納如此總結。

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