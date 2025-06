聖地牙哥地標豪宅1690萬求售 前屋主是Jack in the Box創辦人

豪宅庭院景觀。(Realogics Sotheby國際地產提供)

位於聖地牙哥 ,曾為Jack in the Box創辦人彼得森(Robert O. Petersen)所有、融合日式美學的一棟中世紀現代建築,近日掛牌上市,開價1690萬美元。

據Mansion Global報導,這處占地1.7英畝的莊園,位於聖地牙哥著名半島社區Point Loma的林蔭地段,可俯瞰壯麗的聖地牙哥灣與遠至墨西哥的視野。住宅由戰後現代主義建築師佛瑞斯特(Russell Forester)在1965年設計,當時他正值事業巔峰,後來更成為備受推崇的藝術家。

豪宅主建築面積7195平方呎,採用經典的「梁柱結構」工法,大量使用玻璃,搭配寶塔式屋頂設計與日式庭園造景,包括鯉魚池、倒影水池及浮動茶屋,展現濃厚的東方禪意。

「這棟建築幾乎由玻璃構成,將自然景觀完全引入室內,實在令人驚艷,」負責銷售的太平洋蘇富比國際房地產公司代理人寇蒂耶(Elizabeth Courtier)說,「住在這裡,你會有與自然融為一體的感覺。」

豪宅莊園內另設有兩室客房、改建為管家工作室的原警衛室、泳池小屋以及四車車庫。整個園區由茂密的植栽、水景及成熟老樹串連,包括一棵矗立於鯉魚池旁的巨型榕樹。此外,戶外空間還設有多處座位區、戶外廚房、游泳池、熱水按摩池與匹克球場,堪稱奢華休閒生活的典範。

住宅的巧妙藏身從街道上幾乎隱而不見,唯一可見的是前方的大門,特別之處在於,它竟然是由紐約地鐵 的通風柵欄改造而成,極具個人風格與歷史巧思。

此建物因其建築美學與歷史價值,已被列為地方、州及聯邦三級歷史地標。寇蒂耶說:「這棟房子是受保護的,不能拆除,這實在令人欣慰。」歷史地位也為其帶來驚人的稅務優惠,原本每年近20萬美元的地產稅,得以降至不足1萬美元。

Jack in the Box創辦人彼得森出生在聖地牙哥,上世紀30年代畢業於胡佛高中,後來就讀聖地牙哥州大,並於洛杉磯加大 獲經濟學學士學位。1941年,他在聖地牙哥開設第一家名為Topsy's的餐廳,隨後擴展為Oscar's連鎖餐廳。1951年,彼得森將位於El Cajon Boulevard的Oscar's餐廳轉型為第一家Jack in the Box,這是聖地牙哥首家配備雙向對講機的得來速餐廳,顧客可以在車內點餐並快速取餐,這一創新大大提高服務效率。