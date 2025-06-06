聖地牙哥地標豪宅1690萬求售 前屋主是Jack in the Box創辦人
位於聖地牙哥，曾為Jack in the Box創辦人彼得森（Robert O. Petersen）所有、融合日式美學的一棟中世紀現代建築，近日掛牌上市，開價1690萬美元。
據Mansion Global報導，這處占地1.7英畝的莊園，位於聖地牙哥著名半島社區Point Loma的林蔭地段，可俯瞰壯麗的聖地牙哥灣與遠至墨西哥的視野。住宅由戰後現代主義建築師佛瑞斯特（Russell Forester）在1965年設計，當時他正值事業巔峰，後來更成為備受推崇的藝術家。
豪宅主建築面積7195平方呎，採用經典的「梁柱結構」工法，大量使用玻璃，搭配寶塔式屋頂設計與日式庭園造景，包括鯉魚池、倒影水池及浮動茶屋，展現濃厚的東方禪意。
「這棟建築幾乎由玻璃構成，將自然景觀完全引入室內，實在令人驚艷，」負責銷售的太平洋蘇富比國際房地產公司代理人寇蒂耶（Elizabeth Courtier）說，「住在這裡，你會有與自然融為一體的感覺。」
豪宅莊園內另設有兩室客房、改建為管家工作室的原警衛室、泳池小屋以及四車車庫。整個園區由茂密的植栽、水景及成熟老樹串連，包括一棵矗立於鯉魚池旁的巨型榕樹。此外，戶外空間還設有多處座位區、戶外廚房、游泳池、熱水按摩池與匹克球場，堪稱奢華休閒生活的典範。
住宅的巧妙藏身從街道上幾乎隱而不見，唯一可見的是前方的大門，特別之處在於，它竟然是由紐約地鐵的通風柵欄改造而成，極具個人風格與歷史巧思。
此建物因其建築美學與歷史價值，已被列為地方、州及聯邦三級歷史地標。寇蒂耶說：「這棟房子是受保護的，不能拆除，這實在令人欣慰。」歷史地位也為其帶來驚人的稅務優惠，原本每年近20萬美元的地產稅，得以降至不足1萬美元。
Jack in the Box創辦人彼得森出生在聖地牙哥，上世紀30年代畢業於胡佛高中，後來就讀聖地牙哥州大，並於洛杉磯加大獲經濟學學士學位。1941年，他在聖地牙哥開設第一家名為Topsy's的餐廳，隨後擴展為Oscar's連鎖餐廳。1951年，彼得森將位於El Cajon Boulevard的Oscar's餐廳轉型為第一家Jack in the Box，這是聖地牙哥首家配備雙向對講機的得來速餐廳，顧客可以在車內點餐並快速取餐，這一創新大大提高服務效率。
彼得森一生結過四次婚，1994年因病過世。他的最後一任妻子歐康納（Maureen O'Connor）曾於1986年當選為聖地牙哥首位女性市長，並連任兩屆。她後來將這棟住宅出售給現任屋主。現任屋主於2010年成功促成該住宅列入加州歷史名錄，並於日前掛牌出售。
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