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金山發電廠舊址 打造擁有海濱公園新社區

編譯組／綜合報導
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位於舊金山中央海濱的電力站舊址，將進行大型綜合開發案。(截圖自Google Map)
位於舊金山中央海濱的電力站舊址，將進行大型綜合開發案。(截圖自Google Map)

舊金山中央海濱的電力站重建計畫正在逐步展開。開發商恩里克．蘭達(Enrique Landa)與其團隊推動這個29英畝的大型綜合開發案，最終將包括2600戶住宅、160萬平方呎的商業空間、10萬平方呎零售區和一棟250間客房的海濱飯店。第一棟住宅大樓將於10月開放，提供105間公寓。

不過，飯店建設面臨挑戰。雖然已獲批，但由於舊金山旅宿業復甦緩慢，飯店可能至少十年後才動工。開發團隊決定先行活化空間，預計將該地區打造為臨時性「前傳公園(Prequel Park)」，供民眾休憩、娛樂與參與藝術活動，計畫本周向市府提交申請。這將是這片2.75英畝的海濱地區160年來首次對公眾開放。

前傳公園將保留標誌性的300呎紅色煙囪，並加以活化，改造成臨時藝術畫廊。其他設施包括花園、跑步與健行步道、運動場、戶外圓形劇場、遊樂區、餐飲服務與公共廁所。

過去的工業結構也將被綠化與再利用。蘭達表示，打造這座公園預估成本為1500萬至2000萬美元，並期望能於2027年第一季對外開放，預計開放五年。這項計畫與鄰近起重機灣與印度盆地等地的重建案相呼應，將為舊金山東側海濱注入新活力。

當地居民與社區團體對計畫反應熱烈，認為該公園將讓更多人了解這個正在轉變中的地區。社區領袖蘇珊．埃斯利克(Susan Eslick)指出，這將是讓市民提早參與海濱空間、享受公共資源的難得機會。

文化保存團體亦支持此案，認為保留並活化歷史建築對城市發展具正面意義。舊金山文化遺產(San Francisco Heritage)執行長伍迪．拉邦蒂(Woody LaBounty)指出，工業遺產結合現代用途有助塑造新的城市生活方式。

對蘭達而言，前傳公園不僅是臨時用途，更是吸引新住戶與投資者的橋梁，將為整個電力站項目的未來發展奠定基礎。他強調：「人們需要親身經歷，才能真正想像這個地方的潛力。」

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