再降價百萬 金凱瑞豪宅1875萬求售

好萊塢喜劇明星金凱瑞再降百萬美元出售洛杉磯自住屋。(Mansion Global截圖)

好萊塢喜劇明星金凱瑞(Jim Carrey)近期再度將自己長期居住的洛杉磯 房產降價100萬美元求售,最新要價為1875萬美元。據房地產經紀人透露,此次調價是在先前買賣合約告吹後所做出的決定。

這處占地約兩英畝的房產,於2023年初掛牌出售,最初開價高達2975萬美元。之後經多次下調,在2024年12月曾以1975萬美元進入合約階段,最終卻未能完成交易,今年重新上市。

豪宅所在地。(Mansion Global截圖)

據Mansion Global資訊,現年63歲的金凱瑞自1994年起擁有這座宅邸,坐落於洛杉磯高檔社區Brentwood的North Tigertail Canyon Road。主屋為一棟建於1951年的牧場風格住宅,面積超過1萬平方呎,內含五間臥室、一座裝飾藝術風格的私人影院、一間圓形日光室,以及可通往泳池露台的有頂天井,泳池旁還設有瀑布造景。

豪宅的其中一間主臥室。(Jaleos Del Corazon提供) 豪宅院落景觀。(Jaleos Del Corazon提供)

此外,整座房產還包括網球場、訪客小屋及一座獨立的瑜伽與冥想空間。林蔭小徑貫穿整個庭園,設計極具隱密性與自然感。

Mansion Global稱,2025年1月發生在洛杉磯寶馬山花園的野火,雖未直接波及這位喜劇明星的住宅,但火勢逼近至曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon),當地居民一度被要求撤離。此事件可能對原本交易造成負面影響。據了解,火災發生期間,包括此案在內,災區內多筆房產交易因保險與融資機構審慎觀望而遭取消。

華爾街 日報曾報導,金凱瑞表示出售這幢房子的主因是自己已鮮少在此居住。對於此次再度降價出售,他本人尚未發表回應。

金凱瑞於1990年代中期以「王牌威龍」(Ace Ventura: Pet Detective)、「阿呆與阿瓜」(Dumb and Dumber)、「變相怪傑」(The Mask)等喜劇電影聲名大噪,其後亦憑藉「楚門的世界」(The Truman Show)與「月亮上的男人」(Man on the Moon)等戲劇作品榮獲金球獎 肯定。近年他則活躍於「音速小子」(Sonic the Hedgehog)系列電影之中。