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再降價百萬 金凱瑞豪宅1875萬求售

記者啟鉻／洛杉磯報導
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好萊塢喜劇明星金凱瑞再降百萬美元出售洛杉磯自住屋。（Mansion Global截圖）
好萊塢喜劇明星金凱瑞再降百萬美元出售洛杉磯自住屋。（Mansion Global截圖）

好萊塢喜劇明星金凱瑞（Jim Carrey）近期再度將自己長期居住的洛杉磯房產降價100萬美元求售，最新要價為1875萬美元。據房地產經紀人透露，此次調價是在先前買賣合約告吹後所做出的決定。

這處占地約兩英畝的房產，於2023年初掛牌出售，最初開價高達2975萬美元。之後經多次下調，在2024年12月曾以1975萬美元進入合約階段，最終卻未能完成交易，今年重新上市。 

豪宅所在地。（Mansion Global截圖）
豪宅所在地。（Mansion Global截圖）

據Mansion Global資訊，現年63歲的金凱瑞自1994年起擁有這座宅邸，坐落於洛杉磯高檔社區Brentwood的North Tigertail Canyon Road。主屋為一棟建於1951年的牧場風格住宅，面積超過1萬平方呎，內含五間臥室、一座裝飾藝術風格的私人影院、一間圓形日光室，以及可通往泳池露台的有頂天井，泳池旁還設有瀑布造景。

豪宅的其中一間主臥室。（Jaleos Del Corazon提供）
豪宅的其中一間主臥室。（Jaleos Del Corazon提供）
豪宅院落景觀。（Jaleos Del Corazon提供）
豪宅院落景觀。（Jaleos Del Corazon提供）

此外，整座房產還包括網球場、訪客小屋及一座獨立的瑜伽與冥想空間。林蔭小徑貫穿整個庭園，設計極具隱密性與自然感。

Mansion Global稱，2025年1月發生在洛杉磯寶馬山花園的野火，雖未直接波及這位喜劇明星的住宅，但火勢逼近至曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon），當地居民一度被要求撤離。此事件可能對原本交易造成負面影響。據了解，火災發生期間，包括此案在內，災區內多筆房產交易因保險與融資機構審慎觀望而遭取消。

華爾街日報曾報導，金凱瑞表示出售這幢房子的主因是自己已鮮少在此居住。對於此次再度降價出售，他本人尚未發表回應。

金凱瑞於1990年代中期以「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）、「阿呆與阿瓜」（Dumb and Dumber）、「變相怪傑」（The Mask）等喜劇電影聲名大噪，其後亦憑藉「楚門的世界」（The Truman Show）與「月亮上的男人」（Man on the Moon）等戲劇作品榮獲金球獎肯定。近年他則活躍於「音速小子」（Sonic the Hedgehog）系列電影之中。

洛杉磯 華爾街 金球獎

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