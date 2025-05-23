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拉古那海岸城堡上市 開價1650萬元

記者啟鉻／橙縣報導
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欣賞海景近在咫尺。（Surterre Properties提供）
欣賞海景近在咫尺。（Surterre Properties提供）

南加橙縣拉古那灘(Laguna Beach)一座名為「海岸城堡」(Sea Castle)的濱海莊園，近期掛牌上市，要價1650萬美元。

「海岸城堡」是英式都鐸風格莊園，1930年代建造，擁有主屋與兩棟客用套房，總計七間臥室與七間浴室，室內面積5756平方呎。根據地產文件，前屋主英格沃森(Lona Ingwerson)曾被「拉古那灘獨立報」(Laguna Beach Independent)譽為國際知名的勵志演說家、基督教科學實踐者及拉古那灘社區音樂會樂團主持人。英格沃森1999年4月以270萬美元購入這處物業，她2024年7月過世，享壽90歲。

該莊園的另一前屋主漢密爾頓(Terry Hamilton)，1985年曾將其從原本的4400平方呎擴建，並重新設計。漢密爾頓表示，這是他唯一能負擔得起的濱海屋，他還在1988年透露，翻修靈感來自遊歷歐洲時，對當地建築風格的欣賞和研究。

根據資料，莊園主屋入口擁有披覆石材的塔樓，屋頂呈波浪狀，窗戶則為鑽石格紋設計；室內有挑高大廳，天花板為木質內襯，並配置一座兩層樓高的弧形壁爐及石材地板；法式落地門可通往戶外露台，旁邊則是開放式的用餐區。

室內廚房設有鑲嵌木質櫥櫃、復古爐具、早餐角落及管家備餐區。主臥套房位樓上，設有起居區、角落壁爐、濕吧台、雙浴室及步入式衣帽間，並有帶海景的私人露台。

此外，屋內還包括洗衣房、面向大海的家庭娛樂室以及大型閣樓式書房或休憩空間。附設的泳池套房，擁有獨立入口，內部配壁爐及帶衛浴的臥室。主屋周圍的戶外空間設有多個露台、一座黑底泳池與Spa水療池，還有通往下方「千階海灘」(Thousand Steps Beach)的步道，或可搭乘纜車直達沙灘。

莊園的車庫樓(Carriage House)為現代濱海風格客用住宅，建於1994年，內含三間臥室、一間書房與可賞海景的露台。車庫可停放三輛車，並擁有一個寬敞的車道可供額外停車使用。

極具舒適感的臥室。（Surterre Properties提供）
極具舒適感的臥室。（Surterre Properties提供）
室內景觀，採光通透。（Surterre Properties提供）
室內景觀，採光通透。（Surterre Properties提供）
海岸城堡上市，要價1650萬美元。（Surterre Properties提供）
海岸城堡上市，要價1650萬美元。（Surterre Properties提供）
內廳可邊閒坐邊欣賞海景。（Surterre Properties提供）
內廳可邊閒坐邊欣賞海景。（Surterre Properties提供）

南加 橙縣

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