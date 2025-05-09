庫比蒂諾西港開發案 增加住房數量、縮小零售空間

西港開發項目構想圖。（取自pwapt.com網頁）

歷經多年延誤，庫比蒂諾(Cupertino)養老院 設施現將近建成–但與原計畫有所不同。

庫比蒂諾規劃委員會於上周二一致通過了對位於Stevens Creek Boulevard 沿線的西港開發項目–一座老年人輔助生活設施的修改建議。開發商Related California要求修改包括：將住房數量從123套增加到136套，以及取消146個地下停車位。開發商還要求將一樓零售空間從1萬7600平方呎減少至4,000平方呎。委員會增加了一項附帶條件，即若Related California額外增加4,000平方呎的零售空間，可以退還其數百萬美元的公園代金費。市議會將在不久的將來審議該等變更。

Related California代表表示，這些變更主要是因為在物價飛漲的經濟環境下，該項目難以獲取融資。依據州法規定，含有可負擔住房的項目能妥協部分條件。取消地下停車場和減少零售空間將為開發商節省1,500萬至2,200萬美元。

規劃委員會副主席科索查羅恩(Tracy Kosolcharoen)對零售空間減少表示擔憂；該地址曾是橡樹購物中心，擁有多家商店，她認為居民會希望有更多的零售選擇，但她仍支持這項提案，因為投票 結果在開發商和居民之間達成了公平的折衷方案。

這座養老設施是完成這個8.1英畝開發項目所需的最後部分之一，該項目已經有88棟聯排別墅和排屋，以及48套為62歲及以上老年人提供的可負擔公寓。居民已於去年開始入住。目前尚不清楚輔助生活設施何時能完工，但一旦項目開始運營，Oakmont老年生活服務將提供記憶護理等服務。

庫比蒂諾年齡友好組織的主席阿德勒(Richard Adler)表示，在老年人口不斷增長的情況下，庫比蒂諾需要更多老年人住房；目前全市四個輔助生活設施中僅有221套老年人住房。阿德勒表示，這項開發案正在幫助創建一個集中的老年人社區，將老年中心和更多老年人住宅聚集在一起。

根據州政府規定，庫比蒂諾必須在2031年前建造4,588套住房，西港的住房數量已列入計算。